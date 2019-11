Działania CBŚP, KAS i prokuratury wymierzone w mafię paliwową Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ogromne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyło blisko 250 funkcjonariuszy CBŚP i KAS, przeprowadzono pod nadzorem wielkopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Akcja, która rozpoczęła się, gdy olej smarowy przelewano ze zbiorników do cysterny służącej do transportu oleju napędowego, to efekt wielu miesięcy pracy, dzięki której rozbito zorganizowaną grupę przestępczą działającą niemal w całej Polsce i w kilku krajach europejskich. Z zebranego materiału wynika, że podejrzani przerabiali olej smarowy na napędowy nie uiszczając należnych podatków. W trakcie działań zatrzymano 14 osób i przeszukano ponad 80 obiektów na terenie kraju. Uszczuplenia podatkowe mogły wynieść około 40 mln zł.

Policjanci z Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wlkp. CBŚP i z Wydziału w Elblągu Zarządu w Olsztynie CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzą śledztwo, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Delegatury ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Od początku 2019 roku funkcjonariusze wykonują czynności w sprawie rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o uszczuplenia podatkowe, a także w opłacie paliwowej w ramach obrotu olejem napędowym. Aby uzyskać zwrot nienależnego podatku wystawiano nierzetelne faktury.

Członkowie grupy wywodzili się z woj. śląskiego i lubuskiego, ale terenem ich działania była niemal cała Polska oraz kraje europejskie, m.in. Węgry, Słowacja, Niemcy i Austria. Schemat przestępczego procederu polegał na sprzedaży przez firmy paliwa bez uiszczenia należności publicznoprawnych. Paliwo to było wcześniej przedmiotem obrotu preparatami smarowymi, bądź olejem stanowiącym inny produkt energetyczny, nie objęty podatkiem akcyzowym. Członkowie grupy dokonywali zmiany przeznaczenia takiego oleju na olej służący do napędzania silników spalinowych, podlegający już obowiązkowi opodatkowaniu akcyzą. Zmiana taka nie była deklarowana do opodatkowania przez żaden z podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze. Co więcej, grupa sprzedawała taki olej dla ostatecznych odbiorców z naliczonym podatkiem VAT. Podatek ten nigdy nie był jednak odprowadzony dla Skarbu Państwa, bowiem do sprzedawanego paliwa tworzono dokumentację handlową (nierzetelne faktury) wskazującą na rzekome transakcje dokonywane przez szereg podmiotów, z których pierwszy był tzw. znikającym podatnikiem. Wstępnie ustalono, że członkowie grupy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych.

Obrót pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży paliwa był poddawany licznym modyfikacjom księgowym. Ich celem było maskowanie braku realnych transakcji pomiędzy podmiotami, które wystawiały nierzetelne faktury oraz miały ukryć nielegalne ich pochodzenie. W ramach grupy funkcjonowali tzw. operatorzy finansowi, których zadaniem było transferowanie środków z jednych kont na inne, w imieniu poszczególnych podmiotów faktycznie lub fikcyjnie handlujących paliwem. Śledczy wstępnie szacują, że podejrzani mogli „wyprać” 126 mln zł.

Mając zebrane informacje funkcjonariusze CBŚP i KAS przygotowali ogromne przedsięwzięcie, jakim było zorganizowanie i jednoczesne przeprowadzenie działań na terenie woj. lubuskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. W akcji wzięło udział blisko 250 funkcjonariuszy, m.in. z CBŚP z Gorzowa Wielkopolskiego, z Olsztyna, Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także funkcjonariusze z Zarządów CBŚP w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Opolu, Kielcach i Łodzi.

Na początku listopada funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali w miejscowości Boczów woj. lubuskie dwóch mężczyzn. Osoby te wpadły w momencie przelewania oleju smarowego ze zbiorników typu mauzer – 28 szt. po 1000 litrów każdy – przywiezionych na naczepie typu „izoterma”, do cysterny samochodowej służącej do transportu oleju napędowego. Dodatkowo u jednego z nich znaleziono broń, która jest obecnie poddawana analizom. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali ponad 80 firm, biur rachunkowych oraz mieszkań rozproszonych po całym kraju. W ramach tych czynności zabezpieczono dokumentację dotyczącą obrotu, transportu i handlu olejami: napędowym i smarowym. Łącznie zatrzymano 14 osób, w tym dwie kobiety.

Podejrzanym, w Wielkopolskim Wydziale Zamiejscowym Delegatury ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawiono zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z różnych przestępstw oraz przestępstw karno-skarbowych. Dodatkowo jeden z mężczyzn usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Decyzją sądu 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Materiał foto i film: CBŚP, KAS i KWP w Katowicach