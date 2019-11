Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmująca się handlem narkotykami Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 13 osób zatrzymanych, z których 6 zostało tymczasowo aresztowanych, to bilans realizacji przeprowadzonej kilka dni temu przez kryminalnych z Wydziału do zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową Kraków-Nowa Huta. W ręce funkcjonariuszy wpadli członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, rozprowadzającej środki odurzające na terenie Małopolski oraz ich odbiorcy.

Do zatrzymań doszło pod koniec października br. w Krakowie oraz na terenie ościennych powiatów. Wówczas policjanci, zwalczający na co dzień przestępczą narkotykową wspólnie z antyterrorystami przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, w wyniku której zatrzymali 13 osób w wieku od 24 do 33 lat zaangażowanych w nielegalny proceder, a w ich miejscach zamieszkania znaleźli łącznie niemal 2 kilogramy marihuany, ponad 35 g amfetaminy, przeszło 42 g mefedronu, a także haszysz i 1145 g substancji, która została przekazana do badań. Zabezpieczono również sprzęt służący do konfekcjonowania działek dilerskich (wagi elektroniczne, młynki, zgrzewarki) oraz broń śrutową i rower pochodzący z kradzieży. Według ustaleń śledczych, szajka przestępcza działała od marca 2019 roku. W tym czasie przez ich ręce przewinęły się kilogramy narkotyków, które były dystrybuowane na czarnym rynku.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Odpowiedzą nie tylko za posiadanie, ale także handel środkami odurzającymi. Dodatkowo 3 mężczyznom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Decyzją sądu, 6 członków szajki zostało tymczasowo aresztowanych. Pozostali, oprócz poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju i kontaktowania się ze współpodejrzanymi, zostali objęci dozorem Policji.

Za popełnione przestępstwa grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie/js)