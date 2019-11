Seniorze - nie daj się oszukać! Policjanci wciąż ostrzegają przed fałszywymi telefonami Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostatnie dni pokazują, że wielu seniorów we Wrocławiu uniknęło utarty pieniędzy dzięki swojej czujności i prawidłowej reakcji. Niestety przestępcy działający metodą "na wnuczka” czy „na policjanta" wciąż oszukują. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie oszczędności życia seniorów. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów. Uczulmy ich jak mają reagować w takich sytuacjach, czego bezwzględnie nie powinni robić i na co zwrócić uwagę.

Coraz częściej słyszmy o bardzo pozytywnych reakcjach seniorów na próby oszukania ich przez osoby podszywające się za pracowników instytucji państwowych czy członków rodziny. Starsi ludzie stali się bardziej czujni i wiedzą jak reagować, co nas cieszy. Ostatnie kilka dni pokazuje, że tylko w samym Wrocławiu kilku seniorów nie dało się oszukać i nie przekazało swoich pieniędzy przestępcom. Kontaktowali się oni ze swoimi krewnymi w celu zweryfikowania prawdziwości telefonu, który odebrali. Powiadamiali też policję o swoich podejrzeniach. Byli też tacy, którzy zwyczajnie rozłączali się, gdy słyszeli w słuchawce, że ktoś podający się za policjanta chcę od nich pieniądze. Świadomość seniorów jest coraz większa i nie obawiają się sprawdzania wiarygodności dzwoniącego.

Mimo wszystko wciąż dochodzi jeszcze do tego typu oszustw. Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, adwokatów, pracowników instytucji państwowych, dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać kilku zasad:

policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji,

policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu,

jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do danych osoby dzwoniącej do nas czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Zgłaszajmy takie sytuacje na policję, konsultujmy z rodziną,

pamiętajmy, żeby nie dać się namówić na pozostawienie naszych pieniędzy w jakimś odosobnionym miejscu, nie wyrzucać ich przez okno, nie pozostawiać we wskazanym przez oszusta miejscu,

nie udostępniajmy kodów, haseł czy danych do naszych kont bankowych nikomu czyjej tożsamości nie jesteśmy pewni i komu nie ufamy,

rozmawiajmy między sobą o takich rzeczach, czy to z rodziną czy ze znajomymi, ostrzegajmy się nawzajem.

Przestrzeganie tych kilku zasad może uratować nasze, często długo odkładane, oszczędności życia.

Policjanci apelują do seniorów o zachowanie rozsądku i rozwagi w kontaktach z osobami, co do których nie mamy stuprocentowej pewności, że mają wobec nas czyste intencje.

(KWP we Wrocławiu / kp)