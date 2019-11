"W świecie różnic... W świecie równym" - razem przeciwko nienawiści Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podążają śladami innych kultur, przyglądają się prehistorycznym wędrówkom ludzkości, czytają baśnie świata, analizują przekazy medialne, ale przede wszystkim dowiadują się czym jest hejt i przestępstwa popełniane z nienawiści. Uczniowie żorskich szkół średnich, drugi tydzień z rzędu, uczestniczą w szkoleniach pt. "W świecie różnic...w świecie równym", które mają uwrażliwić ich na bezprawne zachowania podszyte wrogością wobec innych osób. Nieszablonowy projekt Komenda Miejska Policji w Żorach realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Międzykulturowym MALOKA.

Wspólny projekt żorskiej komendy i MALOKI narodził się w ubiegłym roku. Wówczas to jego autorki — asp.szt. Kamila Siedlarz i Anita Czerner-Lebedew wyruszyły do szkół, by rozmawiać z młodzieżą o nienawiści. Pilotażowe warsztaty pt. " You can always say stop" spotkały się z tak ogromnym zainteresowaniem uczniów oraz uznaniem dyrektorów, nauczycieli i władz miasta, że postanowiono je kontynuować.

Obecnie, dzięki uzyskanemu przez Stowarzyszenie MALOKA, dofinansowaniu z budżetu miasta w ramach szkolenia pt. "W świecie różnic... w świecie różnym" młodzież ma możliwość uczestniczyć aż w pięciu kilkugodzinnych warsztatach. Poświęcone są one różnorodnościom kulturowym, prehistorycznym wędrówkom ludzkości, wartościom zawartym w bajkach świata, czy w końcu mowie nienawiści i odpowiedzialności za przestępstwa popełniane z jej powodu.

Uczniowie podążają śladami innych kultur, a tropiąc różnorodności występujące w mieście opracowują specjalną mapę Żor. Sięgają do swych korzeni, tworzą własne mapy życia i odkrywają, że również ich rodziny posiadają bogate doświadczenia migracyjne. Czytając baśnie świata dowiadują się z kolei jakie wartości są wspólne dla wielu kultur i jaki wpływ na postrzeganie świata mogą wywierać drzemiące w społeczeństwie stereotypy. Doświadczają również tego, że jeden obraz może być warty tysiąca słów, a celowo dobrane słowo czynić fałszywą rzeczywistość.

Ważnym punktem szkolenia jest warsztat pt. "Why we hate" poświęcony omówieniu przestępstw z nienawiści i odpowiedzialności karnej za nie. Oprócz analizy, zawartych w kodeksie karnym czynów zabronionych, uczniowie otrzymują informacje na temat tego, gdzie mogą zwrócić się o pomoc, czy jak powinni zachować się w sytuacji, gdy ktoś inny jest ofiarą przestępstwa.

Na zakończenie każdego spotkania uczestnicy dzielą się wrażeniami i odpowiadają na pytania: czego nauczyli się podczas warsztatów i z czym opuszczają salę...?

Warsztaty odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach według ustalonego harmonogramu. Serdecznie zapraszamy dziennikarzy do odwiedzenia nas! W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem tel.: 798 030 353 lub 606 439 113.

(KWP w Katowicach / js)