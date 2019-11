Podziękowania za uratowanie kobiety Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przełożeni policjantów i strażnika więziennego podziękowali funkcjonariuszom za fachowe udzielenie pomocy nieprzytomnej kobiecie. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych 69-latka odzyskała czynności życiowe i trafiła pod opiekę lekarzy. Do zdarzenia doszło podczas policyjnej akcji „Znicz” w okolicach cmentarza przy ul. Turystycznej w Toruniu.

Wczoraj (12.11.19) Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu kpt. Marek Sobczak podziękowali swoim funkcjonariuszom za wspólnie przeprowadzoną akcję ratowania kobiety.

Do zdarzenia doszło 1 listopada. Sierż. szt. Jakub Pitulski i st. sierż Krzysztof Sikora z toruńskiej "drogówki" w ramach akcji „Znicz” pełnili służbę w okolicach cmentarza przy ul. Turystycznej. Około 13:30 do funkcjonariuszy podszedł świadek, który poinformował, że kilkaset metrów dalej (przy tej samej ulicy) na chodniku leży nieprzytomna kobieta. Policjanci natychmiast przejechali we wskazane miejsce używając sygnałów uprzywilejowania. O zdarzeniu został poinformowany dyżurny toruńskiej komendy, który wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. Mundurowi we wskazanym miejscu zastali leżącą na chodniku nieprzytomną kobietę. Wśród osób, które rozpoczęły udzielanie jej pomocy znalazł się funkcjonariusz służby więziennej por. Sebastian Tercjak. Strażnik był w czasie wolnym od służby. Jeden z policjantów odseparował gapiów od nieprzytomnej, drugi, wspólnie ze strażnikiem więziennym, rozpoczął reanimację. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji 69-latka odzyskała czynności życiowe. Po kilku minutach na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego, która przejęła kobietę. 69-latka została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy.