Służba to jego pasja, a muzyka jej dopełnieniem Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „Dumny z bycia Psem” to realizowany w czasie wolnym od służby, niezależny projekt czterech policjantów. Jeden z nich służy w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach i jest autorem kultowego policyjnego utworu „Prewencja Olsztyn”, mowa o asp. szt. Wojciechu Szerejko. Ideą powstania piosenki i teledysku „Dumny z bycia Psem” było budowanie pozytywnego wizerunku Policji jako formacji, w której służą ludzie z pasją. Wszystkie ewentualne dochody, związane z utworem w całości zasilą konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Asp. szt. Wojciech Szerejko stara się być blisko ludzi, zawsze gotowy pomagać każdemu, kto pomocy potrzebuje. To policjant z krwi i kości, dla którego służba to pasja. Przez 15 - lat swojej służby „na pierwszej linii” dał się poznać jako odważny, rzetelny i zaangażowany w to co robi, a przy tym pełen entuzjazmu i chęci do działania. Asp. szt. Wojciech Szerejko jest przewodnikiem psa służbowego i instruktorem taktyki i technik interwencji policyjnych. Wielokrotnie uczestniczył w konkursach na poziomie wojewódzkim, a w tym roku, wspólnie z kolegą z patrolu zajął IV miejsce w Krajowym Turnieju Par Patrolowych – Patrol Roku 2019 w Szkole Policji w Słupsku. W listopadzie br. awansował na stanowisko asystenta zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii.

Poza służbą, która jest niewątpliwie największą pasją Wojtka istnieje kolejna - muzyka, tworzenie tekstów o otaczającej go rzeczywistości. W 2007 roku napisał i zaśpiewał, kultowy policyjny utwór „Prewencja Olsztyn”. Opanowanie, perfekcja, profesjonalizm - brzmią pierwsze słowa utworu, które w całości odzwierciedlają jaki jest „Szary”.

Ideą powstania piosenki i teledysku „Dumny z bycia Psem” było budowanie pozytywnego wizerunku Policji jako formacji, w której służą ludzie z pasją. Wszystkie ewentualne dochody, związane z utworem w całości zasilą konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Autorami i wykonawcami tekstu są czynni policjanci:

Piotr Chwastowski - „811811” - prowadzący kanał i profil „Psy Dają Głos” (I zwrotka),

Wojciech Szerejko - „Szary” - autor pierwszego policyjnego utworu „Prewencja Olsztyn” (II zwrotka),

Sierżant Bagieta - największy policyjny youtuber (III zwrotka)

Szymon Głuszek – Prowadzący profil „Nawet z narażeniem życia” (refreny)

mk/kw