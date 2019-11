VIII edycja „Sztuki Wyboru” za nami. Gala odbyła się podczas EnergaCAMERIMAGE Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek 12 listopada w klubie Od Nowa w Toruniu odbyła się gala finałowa 8. edycji programu edukacyjno-alternatywnego „Sztuka Wyboru”, na której nastąpiło uhonorowanie laureatów konkursu filmowego i graficznego. Film „Łukasz” autorstwa Filmowego Klubu Absolwenta przy Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy oraz grafika Szymona Łukaszewskiego z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy zdobyły I miejsca.

Gala finałowa programu „Sztuka Wyboru” organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE, a sam program stanowi część Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka 2018-2020.

Organizatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Fundacją Tumult-organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE.

Ideą programu, który trwa od 2011 roku, jest zwrócenie uwagi na różnorakie problemy i zagrożenia czyhające na młodych ludzi, a będące wielokrotnie podłożem przestępstw. Jego innowacyjność polega na zaangażowaniu młodzieży do tworzenia autorskich filmów czy grafik z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przy jednoczesnym przekazaniu treści istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki.

Policja z kolei wykorzystuje twórczy potencjał młodzieży zyskując cenny materiał profilaktyczny, w tym przypadku film czy grafikę,potrzebne w działaniach prewencyjnych.

W ramach projektu „Sztuka Wyboru”, dzięki współpracy z Fundacją Tumult, odbyły się dwie tury czterodniowych warsztatów filmowych, które są szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi. Zajęcia prowadzone są przez uznane osobistości ze świata filmu.

W tegorocznych warsztatach wzięło udział łącznie blisko 90 uczniów z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, a gośćmi byli m.in. znani aktorzy Roma Gąsiorowska oraz Szymon Piotr Warszawski, Bartek Piotrowski oraz reżyserka Barbara Białowąs – duet, który już niejednokrotnie dzielił się swoimi doświadczeniami z młodzieżą w trakcie poprzednich edycji projektu, reżyser Roman Przylipiak, także stały wykładowca projektu wraz z operatorem Jakubem Jakielaszkiem.

Realizując VIII edycję programu „Sztuka Wyboru” reaktywowano konkurs graficzny, któremu towarzyszy temat przewodni: „Odpowiedzialni młodzi pasażerowie”.

LAUREACI VIII Edycji programu „Sztuka Wyboru”

KONKURS FILMOWY:

I miejsce: Film pt. „ Łukasz” Filmowy Klub Absolwenta przy Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy

II miejsce: Film pt. „Równanie Szczęścia” Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy

III miejsce: Film pt. „Życie” Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

Wyróżnienie MSWIA: Film pt. „Prosta Ścieżka” MOAS Zakład Poprawczy Szubin

Wyróżnienia:

Film pt. „2:26 o ludziach” Klub Absolwenta przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bydgoszczy,

Film pt. „Nieobecny” Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu,

Film pt. „Zauważona” Liceum Ogólnokształcące w Barcinie.

KONKURS GRAFICZNY:

I miejsce: Szymon Łukaszewski z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

II miejsce: Martyna Zemke z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

III miejsce: Anna Dublańska z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Wyróżnienia:

Emilia Weryho z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Karolina Rutkowskiej z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych

Maria Majewskiej z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

W tym roku ogłosiliśmy pilotażowo konkurs dla profilaktyków z województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs był przeznaczony dla drużyn (nauczyciel i dwóch uczniów), a warunkiem uczestnictwa w konkursie było wspólne zrealizowanie działań profilaktycznych dotyczących problemów i zagrożeń młodzieży, ze wskazaniem możliwości ich pozytywnego rozwiązania. Do konkursu zgłosiło się 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Siedem z nich zostało przez nas wyróżnionych:

Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

Klub Absolwenta przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bydgoszczy

Branżowa Szkoła I stopnia Start w Bydgoszczy

V liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy

Nagrody laureatom tegorocznej edycji programu „Sztuka Wyboru” wręczono podczas trwającego obecnie w Toruniu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. Galę swoim udziałem zaszczyli m. in. NEIL CORBOULD – laureat dwóch OSCARÓW za efekty specjalne w Grawitacji oraz Gladiatorze. Wielokrotny zdobywca nagrody BAFTA za najlepsze efekty specjalne w Szeregowcu Ryanie, Piątym Elemencie i Grawitacji, LAWRENCE SHER – autor zdjęć filmowych takich produkcji jak: Ja cię kocham, a ty z nim, trylogia Kac Vegas, Dyktator, Gdybym tylko tu był, Rekiny wojny, Godzilla II: Król potworów oraz Joker, CAROL LITTLETON – montażystka, nominowana do Oscara za najlepszy montaż w E.T. Stevena Spielberga, JOHN BAILEY – autor zdjęć filmowych, przez piętnaście lat zasiadał w zarządzie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznającej OSCARY, a w latach 2017-2019 pełnił funkcję jej prezydenta, MAREK PROBOSZ - polski aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, pisarz i wykładowca aktorstwa na wydziale teatralnym Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, znany z polskich filmów i seriali, WOJCIECH MECWALDOWSKI – jeden z bardziej charakterystycznych polskich aktorów znany m.in. z obrazów: Bezmiar sprawiedliwości, Testosteron, Lejdis, Dziewczyna z szafy, 11 minut, Juliusz, Pan T. oraz Ukryta gra, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA – autorka scenariuszy do seriali telewizyjnych i słuchowisk radiowych, , SZYMON PIOTR WARSZAWSKI - aktor filmowy, wystąpił m.in. w takich obrazach jak: Volta, serial Belfer, Czerwony pająk, Bogowie, Ambasada, CÉSAR CHARLONE - brazylijski autor zdjęć filmowych, nominowany do OSCARA za zdjęcia do filmu Miasto Boga. Dwukrotnie znalazł się w gronie laureatów Konkursu Głównego CAMERIMAGE - uhonorowany Złotą Żabą za zdjęcia do "Miasta Boga" i "Miasto ślepców".