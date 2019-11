Potrącił 15-latkę na pasach i uciekł. Miał 2 promile. Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Niemałe problemy czekają 43-letniego skarżyszczanina. Mężczyzna podejrzewany jest o kierowanie autem w stanie nietrzeźwości oraz potrącenie 15-latki na przejściu dla pieszych i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Na szczęście pokrzywdzona nastolatka nie odniosła poważniejszych obrażeń i po badaniach opuściła szpital.

Wczoraj kilka minut po godzinie 18 dyżurny skarżyskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o potrąceniu osoby w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego. Na miejscu policjanci ustalili, że przechodząca przez pasy na zielonym świetle 15-latka, została potrącona przez kierującego oplem, który wyjechał z ulicy Krasińskiego. Następnie sprawca oddalił się miejsca zdarzenia, jadąc po chodniku w kierunku ulicy Armii Krajowej. Po kilku minutach od zdarzenia policjanci zostali poinformowani, że świadkowie sytuacji ujęli pirata drogowego. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec Skarżyska. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Po przebadania alkomatem okazało się, że w jego organizmie znajdują się 2 promile alkoholu. Została mu pobrana także krew do badań. Skarżyszczanin tłumaczył, że jadąc ze swoją 10-letnią córką wypadł z jezdni i uderzył w znak drogowy. Nie widział jednak żadnej pieszej w tym miejscu, którą miałby potrącić.

Poszkodowana 15-latka została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła badania. Na szczęście doznała jedynie potłuczeń ciała i jej zdrowiu nic nie zagraża. Żadnych obrażeń nie doznała 10-letnia córka nieodpowiedzialnego kierowcy. On sam wkrótce ze swojego zachowania wytłumaczy się zapewne przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat więzienia. Niewykluczone są także inne zarzuty dla 43-latka.

źródło: KPP w Skarżysku - Kamiennej