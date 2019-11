Policjantka w ciąży, będąc poza służbą, ratowała potrąconego pieszego Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Włocławska policjantka w zaawansowanej ciąży, będąc poza służbą, niezwłocznie zareagowała widząc rannego mężczyznę. Funkcjonariuszka ruchu drogowego udzieliła pierwszej pomocy po tym, gdy ten przewrócił się na jezdnię i doznał obrażeń. Dzięki profesjonalnemu i szybkiemu działaniu policjantki nie doszło do tragedii.

Wczoraj (12.11.19) około 1.003 ulicami osiedla Zazamcze we Włocławku podróżowała w czasie wolnym od służby jedna z policjantek. W pewnym momencie, na ul. Hutniczej, kobieta zauważyła mężczyznę leżącego częściowo na jezdni z obrażeniami ciała. Funkcjonariuszka pełniąca na co dzień służbę w "drogówce" podejrzewała, że mogło dojść do potrącenia pieszego.

Mundurowa niezwłocznie podbiegła do poszkodowanego i udzieliła mu pomocy. Będąca w siódmym miesiącu ciąży, st. sierż. Karolina Kwiatkowska, profesjonalnie zajęła się rannym. Zabezpieczyła miejsce zdarzenia, ustaliła świadków, zadbała o bezpieczeństwo swoje i innych. Funkcjonariuszka oceniła stan mężczyzny, opatrzyła mu rany, a z uwagi na niską temperaturę powietrza zorganizowała z pobliskiej szkoły koc termiczny.

Policjantka, na podstawie relacji osób widzących zdarzenie, ustaliła, iż mężczyzna przewrócił się podczas przechodzenia przez jezdnię, a upadając, uderzył głową w krawężnik. St. sierż. Karolina Kwiatkowska oczekiwała z mężczyzną do przyjazdu karetki, kontrolując jego czynności życiowe.

Dzięki jej zachowaniu poszkodowany otrzymał błyskawiczną i profesjonalną pomoc. Jesteśmy dumni z naszej koleżanki. Taka postawa świadczy o tym, że zawsze, także nie będąc na służbie, nie wahamy się pomóc potrzebującym.