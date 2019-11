Pomagamy bezdomnym już teraz. Tragedia może przyjść nagle Data publikacji 14.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Choć do rozpoczęcia kalendarzowej zimy jeszcze trochę czasu, to pogoda daje już o sobie znać. Zdarzają się już noce, gdy słupek rtęci spada w okolice zera. Taka aura to zmora i zagrożenie dla wszystkich tych, którzy pozbawieni są dachu nad głową. Z pomocą osobom bezdomnym ruszyli gorzowscy policjanci wspomagani przez przedstawicieli innych instytucji. Funkcjonariusze sprawdzają miejsca, gdzie przebywają bezdomni i okazują im niezbędną pomoc.

Już od jesieni gorzowska Policja prowadzi wzmożone działania prewencyjne i pomocowe w zakresie wsparcia osób samotnych, bezradnych i bezdomnych. Policjanci rozpoczęli działania „Zima 2019/2020”, w ramach których niosą pomoc tym osobom. Warto dodać, że funkcjonariusze w tej materii wspierani są przez przedstawicieli takich instytucji jak Caritas, Sekcji ds. Bezdomności z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Gdy tylko temperatura na zewnątrz zaczęła zbliżać się w okolice zera, policjanci rozpoczęli sprawdzać pustostany, opuszczone budynki, pomieszczenia gospodarcze i ogródki działkowe, czyli te miejsca, gdzie najczęściej przebywają bezdomni. Gdy funkcjonariusze spotkają osoby potrzebujące, sprawdzają przede wszystkim czy miejsce, w którym się znajdują nie zagraża ich bezpieczeństwu. Często, działając wspólnie z przedstawicielami innych instytucji, policjanci obdarowują bezdomnych kubkiem ciepłej herbaty i przedmiotami, które pomogą im się ogrzać. Informują ich także o tym, że są miejsca, gdzie mogą schronić się w mroźne dni.

Niesienie pomocy takim osobom nie należy do łatwych zadań, ponieważ wielu bezdomnych trudno przekonać do tego, aby skorzystali z noclegowni. Gorzowscy policjanci jednak wykonują te zadania skutecznie. W ramach akcji „Zima 2018/2019” mundurowi ponad 1300 razy doprowadzali osoby bezdomne do punktów, w których zapewniono im opiekę i ciepły posiłek.

Oprócz realizacji zadań wynikających z akcji „Zima 2019/20120” Wydział Prewencji KMP w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi własne działania pn. „Przyjazna Zima”. Już po raz trzeci funkcjonariusze organizują zbiórkę przedmiotów, które są bardzo przydatne w chłodne dni. To przede wszystkim koce, śpiwory, odzież, środki czystości, a w tym roku również żywność. W zbiórce wspólnie z policjantami udział biorą uczniowie gorzowskich szkół oraz mieszkańcy. Zebrane przedmioty zostaną następnie przekazane do Caritasu i osób potrzebujących.

Dzięki takim działaniom bezpieczeństwo osób samotnych, bezradnych i bezdomnych jest dużo większe. Ale warto pamiętać, że tutaj każdy może okazać się pomocny. Wystarczy telefon na nr alarmowy 997 lub 112 i wskazanie miejsca, gdzie taka osoba przebywa. Nie bądźmy obojętni. Tutaj każdy może uratować życie. Warto przy tym skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To aplikacja, która posiada zakładkę „Bezdomność”. Tam też warto sygnalizować o miejscach przebywania bezdomnych. Nie bądźmy obojętni. Reagujmy!

Opracował: sierż. szt. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Foto: podkom. Marzena Śpiewak