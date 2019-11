Interweniowali po służbie, zapobiegli przestępstwom Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Kryminalnego w Krotoszynie i dzielnicowy z Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. w czasie wolnym od służby zatrzymali dwóch przestępców. Jeden z zatrzymanych to mężczyznę, który kierował samochodem osobowym mając prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i mężczyznę, który usiłował ukraść złom.

Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zareagował kilka dni temu wobec pijanego kierowcy forda focusa, który uderzył w barierki drogowe w rejonie Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie.

Policjant zmierzał na służbę. Widząc całe zajście, zatrzymał się, wysiadł z pojazdu, a następnie podszedł do sprawcy zdarzenia. Już wtedy wiedział co najprawdopodobniej było przyczyną zdarzenia drogowego. Od 54-letniego mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu z ust.

Funkcjonariusz okazał służbową legitymację, wyłączył silnik samochodu i zabrał kluczyki. Mężczyzna przerażony sytuacją, próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Został natychmiast ujęty przez policjanta. W tym momencie zaczął się szarpać. Policjant, wspólnie z obecnym na miejscu postronnym świadkiem zdarzenia, obezwładnili pijanego mężczyznę.

Przybyły na miejsce patrol sprawdził stan trzeźwości kierującego fokusem. Okazało się, że sprawca zdarzenia w wydychanym powietrzu miał 1,3 mg/l alkoholu.

Bardzo dobra obywatelska postawa przechodnia, który wspomógł policjanta doprowadziła do zatrzymania kolejnego pijanego kierowcy, przez którego mogło dojść do tragedii. Kierowca poruszał się w rejonie szkoły. Na szczęście ucierpiały barierki, a nie zmierzające do szkoły dzieci.

Nieodpowiedzialny 54-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Tego samego dnia dzielnicowy z Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. wykazał się policyjną postawą zatrzymując złodzieja. Policjant będąc w domu odebrał telefon od właściciela jednego ze skupów złomu, znajdującego się w rejonie służbowym tego funkcjonariusza. Mężczyzna poinformował, że widzi na monitoringu swojej firmy jak ktoś prawdopodobnie kradnie złom.

Właśnie ta sytuacja wskazuje, ze dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu. Policjant niewiele czekając, poinformował dyżurnego, a sam udał się na miejsce przestępstwa i podjął interwencję. Dzięki natychmiastowej reakcji policjanta zatrzymano mężczyznę, który usiłował ukraść złom o wartości kilku set złotych.

(KWP w Poznaniu / kp)