Dzielnicowy po służbie zatrzymał sprawcę kolizji Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z hajnowskiej komendy, w czasie wolnym od służby, zatrzymał sprawcę kolizji drogowej. Kierowca pojazdu ciężarowego najpierw uszkodził opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym w Kleszczelach, a następnie w odjechał z miejsca zdarzenia. Świadkiem całego zajścia był funkcjonariusz Policji, który natychmiast przystąpił do działania.

Do zdarzenia doszło w środę rano, na przejeździe kolejowym w Kleszczelach. Dzielnicowy z hajnowskiej Policji młodszy aspirant Dariusz Hajduczenia, w czasie wolnym od służby, jadąc swoim samochodem zauważył, że kierowca pojazdu ciężarowego nie zastosował się do czerwonego światła na sygnalizatorze i wjechał na przejazd kolejowy. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy skutkowało także uszkodzeniem opuszczających się w tym czasie rogatek. Następnie w pośpiechu kierowca odjechał z miejsce zdarzenia. Widząc to policjant natychmiast zareagował i ruszył za scanią. O całej sytuacji powiadomił także dyżurnego komendy Policji w Hajnówce. Dzielnicowemu udało się zatrzymać pojazd w Czeremsze po przejechaniu kilku kilometrów. Funkcjonariusz przekazał uciekiniera przybyłemu na miejsce patrolowi Policji. Sprawcą kolizji okazał się 49-letni obywatel Białorusi, który za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym.

Dzielnicowy swoją postawą udowodnił, że policjantem jest się przez całą dobę.

(KWP w Białymstoku)