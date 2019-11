Potrącenie 15-latki - zdarzenie zarejestrował monitoring. Publikujemy ku przestrodze... Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z wodzisławskiej komendy wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku, o którym pisaliśmy już wcześniej. W Radlinie 15-latka została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych przez dwa samochody osobowe. Dziewczyna w stanie ciężkim lecz stabilnym przebywa w katowickim szpitalu. Ku przestrodze publikujemy nagranie z tego zdarzenia, zarejestrowane przez kamerę monitoringu.

W ubiegłą niedzielę po 17.00 patrol ruchu drogowego został skierowany na ulicę Korfantego w Radlinie, gdzie doszło do potrącenia. Mundurowi ustalili, że kierowca opla, jadąc w kierunku ulicy Rybnickiej, potrącił przechodzącą przez "pasy" dziewczynę. 15-latka odbiła się od samochodu i wpadła wprost pod jadącego z przeciwnego kierunku volkswagena, kierowanego przez 19-latka. Piesza z poważnymi obrażeniami ciała została zabrana do szpitala. Jej stan lekarze określają jako ciężki, ale stabilny i jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Jak widać na nagraniu, warunki atmosferyczne tego dnia były trudne, a widoczność ograniczona. Wiadomo, że kierowcy byli trzeźwi. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśni prowadzone w tej sprawie postępowanie. Ku przestrodze publikujemy film z potrącenia nastolatki. Robimy to, aby uświadomić użytkownikom dróg, jak ważne jest dokładne obserwowanie jezdni. Zarówno przez pieszych przekraczających jezdnię, jak i kierowców, szczególnie gdy zbliżają się do przejść dla pieszych.

Pamiętajmy! Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój widziany jest przez kierującego pojazdem z odległości 40 metrów. Natomiast wyposażony w elementy odblaskowe staje się widoczny nawet z odległości 150 metrów. To ogromna różnica! Te dodatkowe 110 metrów pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

(KWP w Katowicach / kp)