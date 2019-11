Niebezpieczne zdarzenie z udziałem motocyklisty Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci wyjaśniają okoliczności wczorajszego zdarzenia drogowego na al. Piłsudskiego. 25-letni motocyklista chcąc uniknąć zderzenia z wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej samochodem marki Audi położył jednoślad i sunął po jezdni. Jego motocykl uderzył w znak drogowy, następnie w betonowy śmietnik oraz dwa samochody. Dzięki temu piesi idący chodnikiem nie zostali uderzeni przez rozpędzony motocykl. Zdarzenie zarejestrował miejski monitoring.

Wczoraj około godziny 14:00 na al. Piłsudskiego doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Audi włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. 25-letni kierowca motocykla marki Honda, chcąc uniknąć zderzenia położył jednoślad. Następnie sunąc po jezdni uderzył w betonowy śmietnik oraz dwa samochody. Motocyklista z miejsca zdarzenia został zabrany do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń.

(KWP w Lublinie / kp)