Policjanci z Łazisk Górnych znaleźli dom dla szczeniąt Data publikacji 15.11.2019 W niecałą dobę siedem szczeniąt znalazło swój nowy dom. Dzięki policjantom z łaziskiego komisariatu, psie maluchy mają zapewniony ciepły kąt, pełną miskę, a przede wszystkim kochających opiekunów. Zwierzęta zostały przejęte przez mundurowych, ponieważ dotychczasowi właściciele nie chcieli się nimi zajmować. W miejscu, w którym do tej pory przebywały, policja odnotowała liczne interwencje.

Obecnie szczenięta mają około sześciu tygodniu. Są w dobrej kondycji, bowiem, według ustaleń mundurowych, dotychczasowi właściciele nie zaniedbywali ich, jednak nie chcieli się nimi zajmować. Miejsce, w którym do tej pory mieszkały, to budynek wielorodzinny w Łaziskach Górnych. Dzielnicowy tego rejonu oraz policjanci patrolu bywają tam regularnie z uwagi na częste awantury związane z nadużywaniem alkoholu przez niektórych lokatorów. Już jakiś czas temu, kiedy psie maluchy pojawiły się na świecie, dzielnicowy mł. asp. Michał Czerepkowski podjął inicjatywę pomocy zwierzętom, przynosząc ich właścicielom ciepłe koce oraz karmę. Wtedy właśnie dowiedział się, że szczeniętom przydałby się nowy dom, ponieważ właściciele sami nie podejmą się opieki nad taką ilością psów. Do inicjatywy dzielnicowego przyłączyła się st. post. Kamila Niećko — policjantka miejscowej patrolówki.

Wczoraj psie rodzeństwo trafiło do komisariatu, a następnie do domu policjantki, która za pośrednictwem mediów społecznościowych rozesłała informację do swoich znajomych.

Na nowych właścicieli czworonogów nie trzeba było długo czekać. Dziś pieski mają już nowe domy. Trafiły do Jastrzębia-Zdroju, Wyr oraz Katowic.

Łaziscy mundurowi zgodnie przyznają, że dbanie o bezpieczeństwo oraz niesienie pomocy czworonożnym przyjaciołom to nie tylko ich obowiązek, ale przede wszystkim moralna powinność.

(KWP w Katowicach/js)