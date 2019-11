Wjechał w nieoświetlony rower 7-letniego chłopca Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Opolscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło wczoraj w miejscowości Przytyki (gmina Chodel). Citroen, którym kierował 36-letni mężczyzna najechał na tył roweru, którym jechał 7-letni chłopiec. W wyniku zdarzenia 7-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kierowca auta był trzeźwy.

Do wypadku doszło wczoraj po południu w miejscowości Przytyki w gminie Chodel. Z ustaleń będących na miejscu policjantów wynika, że do zdarzenia doszło w obszarze zabudowanym na prostym odcinku drogi. 36-letni mieszkaniec gminy Chodel, kierując samochodem osobowym marki citroen najechał na tył roweru, którym kierował 7-letni chłopiec z gm. Chodel. Chłopiec jechał sam, nie miał żadnych elementów odblaskowych, a jego rower nie był oświetlony. W wyniku zdarzenia 7-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kierowca citroena był trzeźwy. Policjanci wyjaśniaj wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

(KWP w Lublinie / kp)