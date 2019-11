Miliony zakrętek i policyjne STO LAT dla 14-letniej Wiktorii Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci po raz kolejny pokazali „serducho” przekazując rodzicom 14-letniej Wiktorii kilkadziesiąt kartonów plastikowych nakrętek. Dzięki nim, można będzie sfinalizować turnus rehabilitacyjny dla dziewczynki chorej na wrodzoną łamliwość kości. Sama Wiktoria z okazji nadchodzących urodzin otrzymała od policjantek prewencji torbę pełną prezentów. Każdy może przyłączyć się do zbiórki i przekazać zbędne nakrętki – to nic nie kosztuje, a może pomóc dziewczynce w sfinansowaniu rehabilitacji.

14-letnia Wiktoria to młoda mieszkanka Gorzowa Wlkp., która choruje na wrodzoną łamliwość kości. Jest kruchą, delikatną, radosną i pełną życia dziewczynką. Od urodzenia miała kilkadziesiąt złamań i przeszła wiele bolesnych operacji. Większość swojego życia spędza w gipsie oraz będąc pacjentką szpitali. Rodzice Wiktorii dokładają wszelkich możliwych starań, aby choroba na którą cierpi ich córka była dla niej jak najmniej dokuczliwa. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. już kilkukrotnie włączali się w pomoc dla 14-letniej Wiktorii. Od wielu miesięcy w budynku komendy i gorzowskich komisariatach policjanci, pracownicy Policji i mieszkańcy Gorzowa Wlkp. wrzucają do specjalnych kartonów plastikowe nakrętki od butelek. Przekazane nakrętki zostaną poddane recyklingowi, a zebrane w ten sposób pieniądze pomogą Wiktorii. Policjanci zachęcają wszystkich do tego, by nie wyrzucać nakrętek plastikowych do kosza, ale zbierać je, a potem przekazać w wyznaczonych miejscach. Pamiętajmy, że dla jednych nakrętka jest zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocna w drodze do lepszego życia. Najpierw zbierano nakrętki, aby pomóc w zakupie przystosowanego do potrzeb Wiktorii, specjalistycznego roweru, teraz cel zbiórki jest inny. To turnus i zabiegi rehabilitacyjne, które pomogą dziewczynce stawić czoło chorobie. W czwartek (15 listopada) policjantki prewencji odwiedziły Wiktorię. Niedługo zbliżają się jej urodziny, dlatego złożyły jej najserdeczniejsze życzenia i przekazały prezenty – książkę, policyjne gadżety, a przede wszystkim kilkadziesiąt kartonów pełnych plastikowych nakrętek.

Każdy z nas może pomóc Wiktorii. Wystarczy przynieść niepotrzebne nakrętki do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. i wrzucić je do specjalnie przygotowanego pojemnika, który umieszczony jest w recepcji komendy. To nic nie kosztuje, a przybliża Wiktorię do wymarzonego celu. Pomagajmy i w dalszym ciągu zbierajmy!

Opracował: podkom. Maciej Kimet

foto: sierż. szt. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.