Trzydziestu nowych funkcjonariuszy Lubuskiej Policji ślubowało na sztandar Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. W piątek (15 listopada) 30 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Już za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

Kolejna grupa policjantów złożyła w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ślubowanie, wypowiadając słowa przesięgi. Nowi funkcjonariusze zasilili szeregi jednostek w Gorzowie, Zielonej Górze, Nowej Soli, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Świebodzinie, Wschowie, Żarach, Żaganiu oraz Oddziałów Prewencji. Policjantom towarzyszyli najbliżsi. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i spełnieniem zawodowych marzeń. Uroczystość zgromadziła kadrę kierowniczą Lubuskiej Policji. Wzięli w niej udział również przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Artur Wójtowicz. Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Bogdan Piotrowski: „...z wielką radością przyjmujemy Was w nasze szeregi i z wielką radością przyjmuje Was społeczność Ziemi Lubuskiej. Życzę Wam, abyście – czerpiąc z doświadczeń oraz zawodowych dokonań starszych kolegów – odnosili wiele sukcesów. Nie bójcie się wyzwań, zawsze kierujcie się dobrem drugiego człowieka, empatią i wyrozumiałością. Przyjmijcie również życzenia wytrwałości, a w niedalekiej przyszłości zasłużonych awansów. Powodzenia!” Młodzi policjanci 21 listopada rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. W Szkole Policji w Pile spędzą najbliższe sześć miesięcy. Po powrocie i adaptacji będą pełnić służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik KWP w Gorzowie Wlkp.

video: podkom. Maciej Kimet

foto: sierż. szt. Mateusz Sławek