Szczęśliwy finał poszukiwań 11-letniej Oliwii Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Odnalezieniem dziecka zakończyła się nocna akcja poszukiwawcza w Nowym Targu. W działania zaangażowani byli policjanci z Nowego Targu oraz jednostek podległych, funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, a także strażacy. Dziewczynka została odnaleziona cała i zdrowa przez nowotarskich policjantów na terenie miasta.

Wczoraj około północy zawiadomienie o zaginięciu 11-letniej Oliwii złożyła zaniepokojona nieobecnością córki matka. Kobieta miała ostatni kontakt z dziewczynką około godz.16.00. Kiedy wróciła po godz. 17.00 do domu, Oliwi już nie było. Kiedy późnym wieczorem dziewczynka nadal nie wracała, matka rozpoczęła poszukiwania na własną rękę, które jednak nie przyniosły efektu. Wtedy o całej sytuacji powiadomiła funkcjonariuszy. Natychmiast na miejsce skierowano wszystkie dostępne siły. Z uwagi na nocną porę i niskie temperatury w jednostce został ogłoszony alarm. W poszukiwania oprócz policjantów z nowotarskiej komendy również z Nieetatowej Grupy do Działań Poszukiwawczych i jednostek podległych włączyli się mundurowi z Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Zaangażowany został również przewodnik z psem służbowym. W poszukiwaniach łącznie brało udział 45 policjantów i 18 strażaków. Akcja prowadzona była głównie w Nowym Targu. Policjanci sprawdzali wszystkie możliwe miejsca, gdzie dziewczynka mogła przebywać. W środku nocy pukali do drzwi znajomych, rodziny i koleżanek dziewczynki. Po kilku godzinach poszukiwań przed godz. 8.00 rano, Oliwia została odnaleziona na terenie Nowego Targu. Dziewczynka cała i zdrowa została przekazana mamie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się działania poszukiwawcze. Dziękujemy również za zrozumienie sytuacji mieszkańcom, którzy pomimo późnej pory nocnej udzielali bardzo cennych dla funkcjonariuszy informacji, pomocnych w odnalezieniu dziewczynki.

(KWP w Krakowie/js)