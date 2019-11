Zbiórka krwi policyjnych krewniaków Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami kolejna udana zbiórka krwi policyjnych KREWniaków. Policjanci, a także mieszkańcy Poznania, podczas kilku godzin zebrali 9 litrów czerwonego płynu ratującego życie. Dziękujemy wszystkim bohaterom za obecność!

Wszyscy mamy świadomość jak bardzo potrzebna jest krew, aby ratować ludzkie życie. Dlatego 15 listopada br. od wczesnych godzin porannych pod Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przy ulicy Kochanowskiego zaparkowany był krwiobus. To oznaczało jedno – kolejny raz wielkopolscy policjanci zorganizowali zbiórkę krwi.

W kilka godzin krew oddało 20 osób, a chętnych było blisko 30. Momentami wszystkie stanowiska, gdzie pobierano krew, były zajęte. Finałem akcji było zebranie 9 litrów płynu ratującego życie.

Zachęcamy do wstąpienia do policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi! „KREWniacy” to już społeczność licząca ponad 300 osób – każdy może być jej częścią!

(KWP w Poznaniu/js)