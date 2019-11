Służby zapobiegły prawdopodobnej tragedii Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze ABW wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji weryfikując uzyskane wcześniej informacje zapobiegli prawdopodobnej tragedii, do której mogło dojść po detonacji specjalnie przygotowanych ładunków wybuchowych w jednym z mieszkań w bloku w Płocku.

Funkcjonariusze uzyskali informacje, że 47-letni mieszkaniec Płocka, posiadający wykształcenie i specjalistyczną wiedzę techniczną skupuje materiały służące do przygotowania silnych materiałów wybuchowych. Bardzo niepokojące były informacje, że mężczyzna ten chce wykorzystać swoje mieszkanie jako „bombę” - wyłożone materiałami wybuchowymi w taki sposób, aby dokonać detonacji wewnątrz.

Analiza sprawy dokonana wspólnie przez funkcjonariuszy ABW i Policji wskazywała na konieczność jak najszybszych działań z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, co wiązało się między innymi z takim zaplanowaniem zatrzymania podejrzanego, aby nastąpiło poza mieszkaniem.

Mężczyzna został zatrzymany na zewnątrz budynku, tak aby nie miał dostępu do materiałów wybuchowych, a następnie przystąpiono do działań w jego mieszkaniu. Okazało się, że we wnątrz znajduje się duża ilość materiałów wybuchowych przygotowanych do detonacji. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że podejrzany chciał wysadzić mieszkanie i blok, w którym mieszkał.

W ocenie ekspertów wybuch mieszkania w 11 piętrowym bloku doprowadziłby do tragedii niewyobrażalnych rozmiarów i mógł pozbawić życia setek osób.

Mężczyzna już usłyszał zarzuty związane z nielegalnym gromadzeniem materiałów wybuchowych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Dalsze czynności będą wykonywane wspólnie z Prokuraturą, która będzie udzielała dalszych informacji w poniedziałek po wykonaniu wstępnych czynności z podejrzanym i na miejscu zdarzenia.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, mieszkańcy bloku zostali ewakuowani i powrócą do swoich mieszkań po zneutralizowaniu zagrożenia.

Bez wątpienia wspólne działania i wzorowa współpraca ABW i Policji zapobiegły możliwej tragedii.

(KGP)