Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 15.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 15 listopada br. w siedzibie Muzeum Lotnictwa Polskiego przy ul. al. Jana Pawła II 39 w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Wśród zaproszonych gości był dyrektor Muzeum Lotnictwa Krzysztof Radwan, przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, a także przełożeni ślubujących policjantów. W uroczystej zbiórce uczestniczył licznie też uczestniczyli członkowie rodzin nowo przyjętych policjantów.

Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Generał pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu, który choć inspirujący, niewątpliwie jest trudny. W swym przemówieniu podkreślił, że służba społeczeństwu jest ciekawa i przynosi satysfakcję. Wymaga jednak dużego hartu ducha oraz dobrego przygotowania. Następnie z dumą stwierdził, iż do garnizonu małopolskiego Policji przyjmowani są najlepsi i życzył młodym adeptom sztuki policyjnej, by służba stała się dla nich pasją. Komendant złożył także podziękowania rodzicom funkcjonariuszy.

Słowa policyjnej roty wypowiedziało dziś 48 funkcjonariuszy z 50 przyjętych formalnie do służby w tym miesiącu (w tym 9 kobiet), którzy już wkrótce zasilą szeregi małopolskiej Policji. Teraz przed nowo przyjętymi przeszkolenie, a później służba w macierzystych jednostkach. Najwięcej z nich trafi do Krakowa – 20 osób zasili szeregi Komendy Miejskiej Policji i tyle samo zostanie skierowanych do Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie. Po dwóch funkcjonariuszy uzyskają komendy w Nowym Sączu oraz w Tarnowie, a 3 policjantów będzie pełniło służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem. Pozostali zasilą szeregi: KPP w Krakowie, KPP w Olkuszu oraz KPP w Wieliczce.

To piąte ślubowanie w 2019 roku. Do służby przyjęto już 370 osób. Aktualnie w garnizonie małopolskim (liczącym 7951 etatów) jest tylko 111 wakatów, a w grudniu czeka nas kolejny nabór.

W trakcie uroczystej zbiórki 20 zasłużonych funkcjonariuszy małopolskiej Policji zostało uhonorowanych odznaczeniami. 19 funkcjonariuszy otrzymało odznakę „Zasłużonego Policjanta” (w tym: 2 złote odznaki, 6 srebrnych odznak i 11 brązowych odznak), a jeden funkcjonariusz został udekorowany Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Ślubowanie stało się również okazją do wyróżnienia policjanta, który uratował ludzkie życie.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji lub pod numerem telefonu 12-6154068, email: dobor@malopolska.policja.gov.pl, jak również można je uzyskać osobiście w KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, bud. 9, w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

(KWP w Krakowie)