Publikujemy wizerunki kolejnych 10 osób podejrzewanych o naruszenie prawa podczas wrocławskiego marszu Data publikacji 16.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej, działając w sprawie naruszeń prawa podczas marszu zorganizowanego w dniu 11 listopada 2019 roku, identyfikują kolejne osoby podejrzewane o naruszenie prawa. Czynności prowadzone przez specjalnie powołaną grupę funkcjonariuszy, doprowadziły do wyłonienia wizerunków kolejnych 10 osób, które publikujemy poniżej z prośbą o pomoc w identyfikacji. Do tej pory zarzuty w związku z tą sprawą, usłyszało już łącznie 16 osób. Odpowiedzą m.in. za: czynny udział w zbiegowisku pomimo wiedzy, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osoby i mienie, jak też za znieważenie oraz groźby bezprawne i czynną napaść na funkcjonariusza.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wykonali już szereg różnego rodzaju czynności procesowych i poza procesowych, w związku z naruszaniem prawa podczas marszu, który odbył się 11 listopada br. z okazji obchodów 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przypomnijmy, że marsz rozpoczął się około godziny 19.00 w rejonie ulicy Dubois we Wrocławiu. Zgodnie z planem, uczestnicy tego wydarzenia mieli przejść ulicami miasta, kończąc to zgromadzenie na placu Solidarności. Niestety część z nich, nie stosowała się do obowiązujących przepisów prawa. Wznoszone były m.in. hasła antysemickie oraz odpalone zostały materiały pirotechniczne, które następnie rzucano w stronę policjantów oraz innych osób. W związku z tym, po wcześniejszych ostrzeżeniach, zgromadzenie zostało rozwiązane, gdy uczestnicy znajdowali się tuż za skrzyżowaniem z ul. Pomorską.

Niestety, jego uczestnicy w dalszym ciągu zachowywali się agresywnie, rzucając różne przedmioty w stronę policjantów i osób postronnych. Były to m.in. materiały pirotechniczne, kamienie oraz butelki. Funkcjonariusze kilkanaście razy wzywali osoby do zachowania zgodnego z prawem, ale część z nich nadal nie stosowała się do poleceń. W związku z zagrożeniem życia i zdrowia oraz mienia, podjęte zostały skuteczne działania mające na celu przywrócenie naruszonego porządku prawnego. Doprowadziły one w konsekwencji do zatrzymania w tym dniu 14 osób podejrzanych o niestosowanie się do obowiązujących przepisów.

Czynności procesowe, które policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu realizowali wspólnie z prokuratorami, dały podstawę do przedstawienia zarzutów dwunastu mężczyznom w wieku od 18 do 64 lat.

Odpowiedzą m.in. za czynny udział w zbiegowisku pomimo wiedzy, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osoby lub mienie. Część z nich odpowie także za znieważenie funkcjonariuszy oraz groźby bezprawne, a jeden za czynną napaść na policjanta.

Bezpośrednio po marszu zatrzymano również dwie 17-letnie kobiety, które odpowiedzą za znieważanie interweniujących funkcjonariuszy.

Działania funkcjonariuszy w kolejnych dniach, doprowadziły do wytypowania i zatrzymania rodziców 4-letniego chłopca, którzy brali czynny udział w zgromadzeniu, pomimo jego rozwiązania. Mężczyzna trzymał dodatkowo na rękach syna, nie zważając na zagrożenie jakie powoduje swoim zachowaniem. Oboje usłyszeli zarzuty za czynny udział w zbiegowisku, a dodatkowo nieodpowiedzialny ojciec odpowie za narażanie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, będącego pod jego opieką dziecka.

Wszystkie te osoby, po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, zostały natychmiast zwolnione.

Decyzją Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu została powołana specjalna grupa funkcjonariuszy, składająca się z najbardziej doświadczonych policjantów z komórek kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych. W ramach tej grupy, funkcjonariusze z komendy miejskiej współpracują z policjantami z komendy wojewódzkiej oraz innych jednostek organizacyjnych woj. dolnośląskiego. Funkcjonariusze ci zajmują się identyfikacją osób, które dopuściły się naruszenia prawa podczas marszu. Szczegółowa analiza materiałów dowodowych w tej sprawie, w tym zapisów z kamer monitoringu miejskiego i tych będących w dyspozycji Policji, pozwoliła na wyłonienie przez policjantów wchodzących w skład grupy, wizerunków kolejnych 10 osób podejrzewanych o zachowania niezgodne z prawem.

Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w ich identyfikacji. Kontakt pod nr tel. 71-340-43-06 oraz 71-340-43-95.

(KWP we Wrocławiu / wsz)