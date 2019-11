Na sygnałach pilotowali samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 18.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze stołecznego oddziału prewencji byli bardzo poruszeni wiadomością, że tato szczęśliwe narodzonej dziewczynki szukał ich przez jeden z warszawskich portali internetowych, żeby podziękować za jego eskortę wraz z rodzącą żoną do szpitala. „My po prostu zrobiliśmy swoje i pojechaliśmy dalej. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc” - powiedzieli asp. Gracjan Kawecki i sierż. Radosław Kłoda. Funkcjonariusze przepilotowali kierującego volkswagenem z rodzącą w aucie kobietą przez zakorkowaną ul. Sobieskiego do szpitala przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Kilkanaście minut później na świat przyszła mała Diana.

Niespełna kwadrans po 9:00 policjanci z V kompanii oddziału prewencji jechali na odprawę służbową do komendy rejonowej na warszawskie Śródmieście, gdzie tego dnia mieli pełnić służbę. W związku ze zdarzeniem drogowym ulica Dolna była zakorkowana. Ruch odbywał się bardzo powoli. W pewnym momencie podjechał do nich ciemny passat. Siedzący za kierownica mężczyzna powiedział, że ma w samochodzie żonę, która właśnie rodzi. Asp. Kawęcki i sierż. Kłoda bez zbędnego zastanowienia uruchomili sygnały świetlne i dźwiękowe, powiadomili dyżurnego przez radio o sytuacji i przepilotowali przyszłych rodziców do szpitala na ul. Madalińskiego w Warszawie. Kiedy upewnili się, że rodzącą mamą zajęła się służba medyczna, ruszyli dalej do swoich obowiązków.

Okazało się, że wdzięczny za pomoc tato nowonarodzonej Diany poszukuje policjantów, żeby wyrazić podziękowanie. W tym celu napisał mail do jednego z popularnych warszawskich portali. Wiadomość ekspresowo dotarła do funkcjonariuszy, którzy skomentowali to następująco: „sytuację, kiedy możemy pomóc obywatelom, szczególnie w takich okolicznościach, są satysfakcjonujące i utwierdzają nas w tym, że to, co robimy jest potrzebne. Niewątpliwie mamy zamiar odwiedzić w szpitalu bohaterkę tamtego dnia oraz szczęśliwych rodziców.

(KSP)