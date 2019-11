Pirotechnicy zabezpieczyli skrajnie niebezpieczne materiały, m.in. 15 kg nitroglikolu, substancji znacznie silniejszej od trotylu Data publikacji 18.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymany przez CBŚP 47-letni Krzysztof P. został aresztowany na 3 miesiące. Bardzo dobra współpraca ABW i CBŚP zapobiegła tragedii, do której mogłoby dojść po detonacji skrajnie niebezpiecznych materiałów wybuchowych w jednym z bloków w Płocku. Akcja została przeprowadzona sprawnie, ale też niezwykle precyzyjnie przez policjantów z CBŚP, KMP w Płocku, KSP i CLKP. Pirotechnicy zabezpieczyli m.in. nitroglikol, czarny proch oraz kilkadziesiąt kg prekursorów. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Policjanci CBŚP i funkcjonariusze ABW zapobiegli dramatowi, do którego mogłoby dojść w Płocku. To dzięki ich błyskawicznym działaniom został ustalony, a następnie zatrzymany 47-letni Krzysztof P. W jego mieszkaniu, znajdującym się w 11-to piętrowym bloku, policjanci odkryli dziesiątki kilogramów środków służących do produkcji materiałów wybuchowych oraz gotowe już materiały. To odkrycie zaskoczyło samych funkcjonariuszy. Informacja została przekazana policjantom z KMP w Płocku oraz innym służbom, które włączyły się do działań.

Akcję przeprowadzono w piątek. Około 7:00 rozpoczęto ewakuację mieszkańców bloku oraz osób znajdujących się w pobliskich obiektach. Teren przylegający do budynku zabezpieczyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Do mieszkania podejrzanego wkroczyli pirotechnicy z Wydziału dz. Aktów Terroru CBŚP i z Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Policji. Funkcjonariusze przy pomocy specjalistycznego sprzętu i zachowując ogromną precyzję zabezpieczyli materiały wybuchowe w różnych postaciach, m.in. 15 kg nitroglikolu, substancji znacznie silniejszej niż trotyl (równowartość ok. 25 kg trotylu). Przejęto także czarny proch oraz nadtlenek urotropiny (HMTD). W niemal każdym pomieszczeniu mieszkania znajdowało się mnóstwo środków, z których można by wyprodukować skrajnie niebezpieczne materiały. Łącznie policjanci przejęli kilkadziesiąt kilogramów takich środków. Policjanci sprawdzali także inne miejsca użytkowane przez zatrzymanego, zabezpieczając kolejne substancje.

Wszystkie środki i materiały zostały przewiezione za pomocą specjalistycznych pojazdów w bezpieczne miejsce, gdzie poddano je analizie. W tych działaniach udział brali także pirotechnicy z Komendy Stołecznej Policji. Materiały wybuchowe zostały już zneutralizowane. W południe akcja została zakończona i mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań.

Równocześnie w Prokuraturze Okręgowej w Płocku wszczęto śledztwo, w ramach którego Krzysztofowi P. przedstawiono zarzuty związane z nielegalnym gromadzeniem materiałów wybuchowych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Decyzją Sądu Rejonowego w Płocku 47-letni Krzysztof P. został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Warto zobaczyć materiał z piątkowych działań: Służby zapobiegły prawdopodobnej tragedii