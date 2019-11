Włoszczowscy policjanci uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie Data publikacji 18.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To była błyskawiczna i zdecydowana akcja włoszczowskich policjantów. Dzięki funkcjonariuszom 27-latek nie zdołał targnąć się na swoje życie i ostatecznie trafił pod opiekę lekarską.

Wszystko zaczęło się w niedzielę (17.11.2019 r.) przed godziną 11:00. Wtedy to, dyżurny włoszczowskiej jednostki otrzymał informację o tym, że jeden z mieszkańców gminy Krasocin wszedł na trakcję kolejową i grozi odebraniem sobie życia. Na miejsce natychmiast zostali skierowani miejscowi funkcjonariusze oraz inne służby ratownicze. Do działań zostali zaangażowani, także policyjni negocjatorzy. Kiedy rozmowy nie przynosiły efektu, a mężczyzna zaczął „podejmować kroki”, by odebrać sobie życie, wówczas policjanci zaczęli działać. Funkcjonariusze bez chwili wahania oraz bez żadnych zabezpieczeń dotarli do desperata, znajdującego się na wysokości 8 metrów. Tam stróże prawa powstrzymali mężczyznę. Po pewnym czasie do akcji wkroczyli strażacy, którzy zapieli 27-latka w specjalną uprząż i bezpiecznie opuścili go na ziemie. Ostatecznie mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Kielcach/js)