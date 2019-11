Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 18.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy policjanci zlikwidowali nielegalną uprawę konopi indyjskich, zabezpieczyli ponad 2 kilogramy suszu roślinnego, 127 grzybków halucynogennych, listki LSD, blisko 14 gramów MDMA, a także 3 szafy przystosowane do uprawy marihuany. Trzej mężczyźni podejrzani o narkotykowy proceder zatrzymani przez policjantów usłyszeli już zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i zostali tymczasowo aresztowani.

14 listopada 2019 roku kryminalni pojawili się w jednym z mieszkań na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wizytę poprzedziła wcześniejsza obserwacja a dokładne rozpoznanie wskazywało na to, że mieszkający tam mężczyzna może mieć związek z obrotem narkotykami. Drzwi do mieszkania otworzyła matka podejrzewanego. Wytypowany przez policjantów mężczyzna, nie spodziewając się wizyty stróżów prawa, spał w swoim pokoju. Po wejściu do pomieszczenia policjanci wyczuli charakterystyczną woń marihuany a dźwięk pracujących wiatraków dobiegający ze stojących w nim szaf świadczył o podejrzeniu, że kryją one w sobie coś innego niż ubrania. Po ich otwarciu policjanci zobaczyli 11 krzaków konopi indyjskich w różnych fazach wzrostu, wiatraki, oświetlenie, termometry oraz inne urządzenia wykorzystywane do nielegalnej uprawy. W tym samym pokoju policjanci zabezpieczyli torby z suszem roślinnym, którego wstępne badanie testerem narkotykowym dało wynik pozytywny w kierunku marihuany. Do laboratorium kryminalistycznego trafią też zabezpieczone przez policję środki odurzające, między innymi grzybki halucynogenne, 10 sztuk listków LSD, substancje psychotropowe tak zwane MDMA, w formie tabletek, kryształków i proszku i wreszcie nasiona konopi indyjskich różnych odmian. 19-letni piotrkowianin został zatrzymany. Policjanci dalej zbierali materiały operacyjne i jeszcze tego samego dnia pojechali do mieszkania ustalonego 19-latka, podejrzewanego o przestępstwa narkotykowe. Na klatce schodowej zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę. Okazało się, że wyszedł właśnie od swojego kompana, którym interesowali się policjanci. Czujni funkcjonariusze znaleźli przy nim torebkę z suszem roślinnym. 18-latek został zatrzymany. To samo spotkało 19-latka, u którego w piwnicy policjanci zabezpieczyli środki odurzające, wagę elektroniczną, na poczet przyszłych kar zabezpieczyli też kilkanaście tysięcy złotych, które pochodziły z narkotykowych przestępstw. Następnego dnia mężczyźni usłyszeli zarzuty z ustawy przeciwko narkomanii. Dwóch 19-latków odpowie za uprawę konopi indyjskich, usłyszeli też zarzut przygotowywania do wprowadzenia do obrotu środków odurzających. Za te przestępstwa każdemu z nich grozi nawet do 12 lat więzienia. 18-latek usłyszał oprócz zarzutu posiadania środków odurzających, zarzut handlu środkami odurzającymi, w tym także osobom małoletnim, za co grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec całej trójki tymczasowy areszt.

(KWP w Łodzi/js)