Po brutalnej napaści zarzuty za usiłowanie zabójstwa. Skuteczna praca policjantów i dziewięć osób zatrzymanych Data publikacji 18.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziewięć osób zatrzymanych to skutek szeroko zakrojonych działań operacyjnych lubuskiej Policji. Pięć osób usłyszało zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa. Rola kolejnych zatrzymanych osób jest wyjaśniana przez śledczych. Po przesłuchaniu przez prokuraturę usłyszą zarzuty. W zatrzymania zaangażowani byli funkcjonariusze kilku pionów, w tym lubuscy kontrterroryści. Kolejne czynności procesowe w tej sprawie są realizowane przez policjantów i prokuraturę. Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności.

W piątek (15 listopada) przed godziną 22 policjanci otrzymali informację o brutalnej napaści, do której miało dojść w domu na 30-letniego mieszkańca ul. Mikołajczyka w Gorzowie Wlkp. Na miejscu szybko pojawiło się kilka patroli. Pokrzywdzony mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Policjanci szybko ustalili, że napastnicy byli zamaskowani i używali niebezpiecznych przedmiotów. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. powstała specjalna grupa operacyjno-śledcza. Do działań zaangażowano policjantów kilku pionów.

Najbardziej doświadczeni funkcjonariusze kryminalni z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Gorzowie Wlkp. pracowali, by ustalić tożsamość napastników, a także ich miejsce pobytu. Doświadczeni śledczy pracowali na miejscu, by z pomocą ekspertów laboratorium kryminalistycznego zebrać jak najwięcej materiału dowodowego.

Rezultatem intensywnych i skomplikowanych działań lubuskich policjantów Wydziału Kryminalnego oraz Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gorzowie Wlkp. były zatrzymania na terenie całego województwa sześciu osób w wieku od 20 do 39 lat. To mieszkańcy Gorzowa Wlkp. Do ich zatrzymania zaangażowano lubuskich kontrterrorystów. Funkcjonariusze zabezpieczyli m. in. siekierę i broń, która zostanie poddana szczegółowym badaniom. Pięciu mężczyzn usłyszało zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa. Grozi im kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 8 lat, kara 25 lat lub nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Zatrzymanie tych osób nie zakończyło działań lubuskiej Policji. Funkcjonariusze operacyjni ustalili, że kolejne trzy osoby mogą mieć związek z tym przestępstwem. Ich rola podczas tego zdarzenia jest wyjaśniana przez śledczych. Po zakończonych przesłuchaniach okaże się jakie usłyszą zarzuty. Czynności są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

fot i vid: sierż. szt. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.