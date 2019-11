Nowo przyjęci do Policji złożyli ślubowanie Data publikacji 18.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Białej Sali Pałacu Mostowskich 70 policjantów odebrało legitymacje służbowe z rąk Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja. W tej wyjątkowej chwili nowo przyjętym funkcjonariuszom towarzyszyli najbliżsi. W uroczystości udział wzięli również zastępcy komendanta stołecznego, kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych KSP oraz kapelan stołecznej Policji.

Punktualnie o 10:00 meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Stołecznemu Policji asp. sztab. Piotr Morawski. Następnie dowódca wydał komendę o wprowadzeniu pocztu sztandarowego stołecznej komendy, przy którym ślubowanie złożyło 70 policjantów, w tym 17 policjantek. Po wypowiedzeniu słów roty Komendant Stołeczny Policji wręczył nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe, generałowi towarzyszyli jego zastępcy: insp. Krzysztof Smela i insp. Marek Chodakowski.

– Większość z Was trafi do oddziału prewencji Policji, pojedyncze osoby do komend rejonowych, powiatowych czy wydziału ruchu drogowego i komisariatów specjalistycznych. W ciągu Waszej całej kariery pewnie nieraz będziecie zmieniali jednostki, komórki organizacyjne m.in. po to, żeby znaleźć to miejsce, w którym będziecie czuli się najlepiej. Policja jest ogromną instytucją, w niej każdy może odnaleźć właśnie taki obszar, w którym będzie się spełniał. Pracując w komendzie stołecznej oprócz zadań podstawowych, będzie mieli również możliwość wykonywać te najtrudniejsze w całej polskiej Policji. (…) Zawód policjanta, to nie tylko praca, to także służba drugiemu człowiekowi. Niech słowa ślubowania będą dla Was drogowskazem zarówno w chwilach, w których będzie odnosić sukcesy, jak i w trudnych, kryzysowych momentach, gdy takie się pojawią – powiedział do nowo przyjętych policjantów Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Generał nawiązał również do wyjątkowości tego ślubowania, które przypada w roku jubileuszowym 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Zwrócił się też do najbliższych policjantów z prośbą, by dzielili z funkcjonariuszami radości oraz byli dla nich wsparciem w trudnych sytuacjach. – Legitymacje, które dzisiaj otrzymaliście to wyróżnienie i zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie. Życzę Wam policyjnego szczęścia i dużej satysfakcji z wykonywanych zadań – dodał nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Do policyjnego zobowiązania odniósł się również w swoim wystąpieniu Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak: - życzę Wam, abyście czuli tę wielką odpowiedzialność policjanta, który jest osobą wielkiego zaufania publicznego. Szczęść Wam Boże.

Ślubowanie to szczególny moment, który na długo pozostaje w pamięci tych, którzy go składają: nowożeńców, parlamentarzystów, studentów, sędziów, lekarzy i również policjantów. Dlatego też przy każdej takiej uroczystości stołeczni funkcjonariusze i pracownicy Policji odpowiedzialni za jej organizację i przebieg dokładają wszelkich starań, by ten dzień był wyjątkowy dla nowo przyjętych policjantów oraz członków ich rodzin, którzy licznie uczestniczą w spotkaniu.

Dla utrwalenia tej niepowtarzalnej chwili wykonano wiele pamiątkowych zdjęć tak, by po latach budziły w bohaterach uroczystości pozytywne wspomnienia. Teraz przed nowo przyjętymi do Policji półroczne szkolenie podstawowe, w trakcie którego nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i skutecznego pełnienia służby w stołecznym garnizonie.

Tekst: Ewelina Kucharska

Foto: Marek Szałajski

Film: nakom. Jarosław Florczak