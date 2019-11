Policjanci złożyli ślubowanie. Wręczono także medale Data publikacji 18.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji przyjęto 51 policjantów. Podczas uroczystości wręczono także okolicznościowy Medal przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Panu Mikołajowi Bogdanowiczowi.

Dziś podczas ślubowania nowi policjanci wypowiedzieli słowa, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Słowa gratulacji nowoprzyjęci do służby policjanci usłyszeli od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego P. Mikołaja Bogdanowicza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychały, a także Kapelana kujawsko-pomorskich policjantów Księdza Prałata Stanisława Kotowskiego.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Pile funkcjonariusze wrócą do naszego województwa: 27 do Bydgoszczy, 5 do Torunia, po 3 do Nakła i Świecia, po 2 do Chełmna, KWP i Oddziału Prewencji Policji, po jednym do Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego, Golubia-Dobrzynia, Lipna i Żnina.

GRATULUJEMY! Policjantom składającym dziś ślubowanie życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia na szkoleniu!

Dzisiejsza uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia, ustanowionej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z 100. Rocznicą powstania Policji Państwowej, odznaki okolicznościowej – Medalu Stulecia Utworzenia Policji Państwowej Panu Mikołajowi Bogdanowiczowi Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu – w uznaniu szczególnych osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji.

Podczas uroczystości wręczono także Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta RP.