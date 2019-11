Tymczasowy areszt za nielegalne posiadanie broni i amunicji Data publikacji 19.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy osoby zatrzymane, zabezpieczone granaty i ponad 500 sztuk amunicji, kilkanaście sztuk broni oraz liczne jej elementy – to efekt żmudnej pracy braniewskich kryminalnych. Decyzją sądu dwóch mężczyzn zostało już tymczasowo aresztowanych. W sprawie toczy się prokuratorskie śledztwo, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Do pierwszego zatrzymania doszło pod koniec września 2019 roku. Wtedy kryminalni ustalili, że mieszkaniec powiatu braniewskiego może posiadać nielegalnie broń oraz zajmować się jej wyrabianiem. Po zweryfikowaniu zgromadzonych informacji policjanci przystąpili do dalszych zdecydowanych działań. Na posesji należącej do 51-latka funkcjonariusze zabezpieczyli pochodzące najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej bagnety, 24 lufy karabinowe, magazynki, amunicję pistoletową, granaty F1 z zawartością materiałów wybuchowych oraz 255 sztuk amunicji karabinowej. Podejrzany trafił do policyjnej celi, a parę dni później sąd uwzględnił wniosek śledczych i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy.

Na tym jednak kryminalni nie poprzestali. Policjanci, którzy pracowali nad sprawą, sprawdzali dokładnie każdą informację, łączyli fakty i dzięki skrupulatnej pracy doprowadzili do ustalenia kolejnych podejrzanych. Do ich zatrzymań doszło w minionym tygodniu. Tym razem funkcjonariusze ustalili, że broń nielegalnie posiadają również 49- i 69-latek. W trakcie przeszukań kryminalni zabezpieczyli pistolety maszynowe, karabiny automatyczne, karabiny maszynowe, liczne elementy luf z komorami zamkowymi oraz 299 sztuk amunicji. Podejrzani o nielegalny proceder w miniony weekend stanęli przed sądem. Młodszy z nich trafił do aresztu na najbliższe trzy miesiące. Starszy natomiast został objęty policyjnym dozorem. W sprawie toczy się prokuratorskie śledztwo, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

(KWP w Olsztynie/js)