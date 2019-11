Ogólnopolskie działania policyjne „SMOG” Data publikacji 19.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Jutro w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Podczas pełnienia służby funkcjonariusze zwrócą uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak nadrzędnym celem będzie eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

Policjanci ruchu drogowego, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy (dymomierze, analizatory spalin), będą badali emisję spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska. Działania te pozwolą na wyeliminowanie z ruchu pojazdów, które nie powinny być dopuszczone do jazdy.

Akcja ma również charakter informacyjno-edukacyjny. Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

(BRD/KGP)