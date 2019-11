Policjanci ratowali ludzi z płonącego budynku Data publikacji 19.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana i szybka reakcja policjantów z Woli zapobiegła tragedii. W nocy policjanci zauważyli niepokojące zadymienie w jednym z budynków i zawiadomili służby. Sami niezwłocznie w trakcie pożaru wyprowadzali uwięzionych wewnątrz ludzi, wśród których były dzieci. Szybka reakcja policjantów zapobiegła nieszczęściu.

Całe zdarzenie przebiegło dynamicznie. W nocy policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Woli zauważyli niepokojące zadymienie wydobywające się z budynku, który po chwili płonął. Natychmiast zaalarmowali inne służby.

Policjanci wiedzieli, że liczy się każda sekunda. Nie czekając długo, ruszyli na pomoc uwięzionym w budynku ludziom, wśród których były dzieci. Przybyła na miejsce do pomocy załoga stołecznego ruchu drogowego udzielała wsparcia policjantom. Funkcjonariusze wiedzieli, że płomień wydobywa się z przodu budynku, co uniemożliwi im wyprowadzenie ludzi. Szybko pobiegli w stronę drugiego wyjścia, przeskoczyli ogrodzenie działkowe, aby dostać się do uwięzionych lokatorów.

Nie zważając na niebezpieczeństwo policjanci ruszyli na pomoc. Wyprowadzali lokatorów z zadymionych mieszkań, dzieci przekazywali innym osobom przez ogrodzenie, aby jak najszybciej wydostały się ze strefy niebezpiecznej.

Płomienie rozprzestrzeniały się, funkcjonariusze przez cały czas ratowali ludzi. W pewnej chwili spostrzegli uwięzioną na balkonie kobietę z małym dzieckiem. Policjant wszedł na murek odgradzający posesję i pomógł jej z dzieckiem wyjść w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze wspólnie ze strażakami wyjęli nieprzytomnego mężczyznę, któremu udzielali pomocy przedmedycznej. Mężczyzna odzyskał przytomność i został przekazany pod opiekę pogotowia ratunkowego. Strażacy prowadzili w tym czasie akcję gaśniczą, służby ratunkowe udzielały pomocy osobom, pogotowie gazowe prowadziło swoje czynności. Po zakończonej, trudnej akcji ewakuacyjnej, mieszkańcy bezpiecznie mogli wrócić do swoich mieszkań. Kilka osób trafiło do szpitala.

Policjanci zachowali „zimną krew”. Wykazali się odwagą i profesjonalnym działaniem. Ich postawa zasługuje na szczególne wyróżnienie.

(KSP)