„Policyjny kurier” zatrzymany, a pieniądze i biżuteria seniorki odzyskane Data publikacji 19.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu, do mieszkańców Orawy rozdzwoniły się telefony od oszustów, którzy chcieli wyłudzić pieniądze metodą m in. na wnuczka. Nowotarska komenda tego dnia tylko do południa otrzymała blisko 10 takich zgłoszeń. Większość osób zorientowała się, że to próba wyłudzenia pieniędzy i przerywała połączenia. Ofiarą oszustów padła niestety 81-letnia kobieta z Orawki.

Do starszej kobiety zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę, która miała spowodować śmiertelny wypadek w Rabce-Zdrój. Po chwili w słuchawce odezwała się inna kobieta, tym razem podająca się za policjantkę, która przekazała seniorce, że jej wnuczce grozi do 5 lata więzienia, jednak ona chce jej bardzo pomóc. Następnie przekazała, że prokurator zażądał 250 tys. złotych i kiedy przekaże pieniądze to wnuczka nie pójdzie do więzienia. Seniorka nie posiadała takiej ilości gotówki, ale zgodziła się oddać wszystko co miała, czyli 20 tys. złotych i biżuterię. Oszustka kazała seniorce oczekiwać na „policyjnego kuriera”, który przyjedzie po pieniądze. Ponieważ w czasie rozmowy oszustka zorientowała się, że w domu jest także mąż starszej pani, poleciła, aby pojechał do Rabki-Zdrój podpisać wszystkie dokumenty u notariusza. Po jakimś czasie rzeczywiście do kobiety przyjechał młody mężczyzna, któremu przekazała całe oszczędności i biżuterię zapakowane w pudełko.

Dopiero po przekazaniu gotówki seniorka skontaktowała się ze swoją wnuczką i wtedy dotarło do niej, że padła ofiarą oszustów. Oszukana natychmiast o wszystkim poinformowała policję. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jabłonce pojechali na miejsce, a przeprowadzone działania pozwoliły na wytypowanie pojazdu, którym poruszał się mężczyzna. Podczas przejazdu na granicy Orawki i Podwilka policjanci zauważyli jadący z naprzeciwka poszukiwany samochód. Błyskawicznie zawrócili i pojechali za nim. Po zatrzymaniu okazało się, że „policyjny kurier” to 23-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ, a w jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli pudełko z pieniędzmi i biżuterią seniorki. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut pomocnictwa w popełnieniu oszustwa. Dokładny jego udział i rola w przestępczym procederze, będzie wyjaśniana w trakcie prowadzonego postępowania przez Komisariat Policji w Jabłonce.

(KWP w Krakowie/js)