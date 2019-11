Policjanci zabezpieczyli 200 tys. sztuk papierosów i blisko 10 kilogramów krajanki tytoniowej Data publikacji 20.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad 200 tys. sztuk papierosów oraz blisko 10 kilogramów krajanki tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W przypadku, gdyby towar trafił na rynek, naraziłby Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę bliską 200 tys. złotych. Dwóch obcokrajowców usłyszało zarzuty.

W sobotę (16 listopada br.), na terenie garażów podziemnych budynku wielorodzinnego w Krakowie, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, podczas prowadzonych działań związanych ze zwalczaniem przestępczości akcyzowej, podjęli obserwację dwóch mężczyzn, których podejrzewali o nielegalny handel wyrobami tytoniowymi. Kiedy obserwowani weszli do jednego z garaży, policjanci ruszyli za nimi. Ich podejrzenia okazały się słuszne. W garażu ujawnili 100 tysięcy sztuk papierosów i 19 worków strunowych wypełnionych tytoniem bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Obaj mężczyźni, którymi okazali się obcokrajowcy, w wieku 35 i 24-lat, zamieszkali na terenie Krakowa, zostali przez stróżów prawa zatrzymani. W trakcie dalszych czynności policjanci przeszukali ich mieszkania oraz użytkowane przez nich pojazdy. W lokum młodszego znaleźli pieczęcie notarialne kancelarii z powiatu krośnieńskiego. Z kolei w jednym z użytkowanych przez nich pojazdów ujawnili kolejne partie nielegalnych wyrobów tytoniowych. Łącznie zabezpieczono ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i blisko 10 kilogramów krajanki tytoniu bez polskiej akcyzy. Według wyliczeń śledczych wprowadzenie takiej ilości wyrobów tytoniowych na czarny rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające 200 tysięcy złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące nabycia i przechowywania wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego, których sposób zapakowania i okoliczności ujawnienia wskazywały na zamiar wprowadzenia ich do obrotu (art. 65 § 1 i 3 kks). Młodszy z nich dodatkowo usłyszał zarzut czynienia przygotowania do podrobienia dokumentów (art. 270 § 3 kk). Grozi im do 6 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)