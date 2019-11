Aresztowany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 20.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Decyzją sądu na 3 miesiące do aresztu trafił mieszkaniec Pragi Północ. 42-latek napadł na jednego z klientów w lokalu gastronomicznym i zadał mu cios siekierą w głowę powodując uszkodzenie czaszki. Śledczy pracujący nad tą sprawą ustalili, że prawdopodobnym motywem postępowania mężczyzny była zazdrość o żonę. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności.

Do tego zdarzenia doszło wczesnym rankiem 17 listopada br. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów kilka godzin później. Jak ustalono w trakcie czynności, agresywny 42-latek przyszedł do lokalu gastronomicznego prowadzonego przez jego żonę i brutalnie zaatakował jednego z klientów, zadając mu cios siekierą w głowę. Poszkodowany 43-latek z urazem czaszki został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację.

W sprawie wszczęto śledztwo nadzorowane przez prokuraturę rejonową. Śledczy przesłuchali bezpośrednich świadków tego zdarzenia. Wykonano również oględziny i przeszukania.

Na podstawie zebranych w sprawie materiałów, w prokuraturze przedstawiono 42-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Ustalono, że prawdopodobnym motywem jego postępowania mogła być zazdrość o żonę.

Wczoraj, na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

Za czyn, o który podejrzany jest 42-latek, grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KSP / kp)