Policjanci zapobiegli wprowadzeniu na czarny rynek niemal 6 kilogramów marihuany Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policyjne realizacje przeprowadzone w minionym tygodniu na terenie Krakowa oraz powiatu wielickiego zakończyły się zatrzymaniem dwóch dilerów oraz zlikwidowaniem narkotykowego zaplecza. Podejrzani usłyszeli zarzuty i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.

W ubiegłym tygodniu policjanci zwalczający na co dzień przestępczość narkotykową z KWP i KMP w Krakowie w centrum miasta zatrzymali do kontroli drogowej pojazd, którym, według ich wiedzy, poruszał się mężczyzna rozprowadzający środki odurzające. Podejrzenia funkcjonariuszy okazały się słuszne, a przeszukanie pojazdu bmw dostarczyło dowodów na zaangażowanie 33-latka w narkotykowy biznes. W jego samochodzie stróże prawa znaleźli 4 hermetycznie zgrzane worki foliowe z suszem konopi indyjskich. Jak się okazało, było w nich łącznie niemal 5 kg marihuany. Właściciel zabronionych substancji został zatrzymany, a następnego dnia w Prokuraturze Rejonowej Kraków - Nowa Huta usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i czynienia przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

(link do komunikatu Prokuratury Rejonowej Kraków – Nowa Huta w tej sprawie:

https://www.krakow.po.gov.pl/19.11.2019-post%C4%99powanie-karne-nadzorowane-przez-prokuratur%C4%99-rejonow%C4%85-krak%C3%B3w-nowa-huta,-dot.-m.in.-posiadania-znacznej-ilo%C5%9Bci-%C5%9Brodk%C3%B3w-odurzaj%C4%85cych.html

Kilka dni później kryminalni z komendy miejskiej w Krakowie odwiedzili 32-letniego mieszkańca powiatu wielickiego, o którym uzyskali informację, że może być zaangażowany w nielegalny proceder. I tym razem policyjny trop doprowadził policjantów do amatora narkotyków. Jak się okazało mężczyzna w wynajmowanym mieszkaniu ukrywał niemal kilogram suszu marihuany oraz kilka gramów amfetaminy. Śledczy przedstawili 32-latkowi zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

(KWP w Krakowie / kp)