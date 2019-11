Czy wiesz, że? Data publikacji 21.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że podczas legitymowania musisz podać swoje dane?

Zgodnie z ustawą o Policji, funkcjonariusz ma prawo wylegitymować Cię w trakcie wykonywania czynności służbowych. Nie należy odmawiać podania danych. Odmowa podania danychdotyczących tożsamości jest wykroczeniem i można zostać za to ukaranym grzywną. Może to dać podstawę do zatrzymania przez policjantów i doprowadzenia do najbliższej jednostki policji, w celu ustalenia danych osobowych. W takiej sytuacji zatrzymanie osoby następuje na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pamiętaj, że chociaż nie musisz mieć przy sobie dokumentu tożsamości, to masz prawny obowiązek przekazać prawdziwe dane, takie jak imię i nazwisko czy adres zamieszkania.