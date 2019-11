KWP: W trosce o bezpieczeństwo na drodze Data publikacji 21.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na przejściu granicznym w Hrebennem odbyła się kolejna odsłona akcji „Podstawowe przepisy ruchu drogowego w Polsce – poradnik dla obywateli Ukrainy”. Policjanci z WRD KWP w Lublinie przy współpracy z funkcjonariuszami NOSG oraz pracownikami WORD w Chełmie rozdawali przewodnik przybliżający i wskazujący podstawowe przepisy ruchu drogowego obowiązujące w Polsce. Działania skierowane są do kierowców z Ukrainy, którzy coraz liczniej odwiedzają Polskę.

Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to kluczowy cel stawiany sobie przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Z racji położenia geograficznego Lubelszczyzna jest województwem, po którym przemieszcza się wielu cudzoziemców zwłaszcza, obywateli państw z Europy Wschodniej. Poruszając się po drogach naszego województwa niejednokrotnie są oni uczestnikami zdarzeń w ruchu drogowym, w tym tych najpoważniejszych w skutkach.

Wczoraj w Hrebennem odbyła się kolejna odsłona akcji „Podstawowe przepisy ruchu drogowego w Polsce – poradnik dla obywateli Ukrainy”, dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym obcokrajowców na terenie naszego województwa. Działania przeprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie przy współpracy z funkcjonariuszami NOSG oraz pracownikami WORD w Chełmie

W latach 2013 – 2018 cudzoziemcy uczestniczyli w 339 wypadkach, w wyniku których 121 osób poniosło śmierć (ofiary to zarówno Polacy jak i obcokrajowcy), a 591 doznało obrażeń. Odnotowano również 6015 kolizji, które pociągnęły za sobą straty materialne. Podobną tendencję obserwujemy w przypadku obywateli Ukrainy, którzy uczestniczyli w 203 wypadkach, w wyniku których śmierć poniosło 84 osoby (zarówno Polacy jak ob. Ukrainy), a 360 doznało obrażeń ciała. Odnotowano również 3485 kolizji z ich udziałem.

Najczęstszą przyczyną wypadków spowodowanych przez obywateli Ukrainy było zmęczenie, a nawet zaśnięcie za kierownicą - 32. W wyniku tych zdarzeń zginęło 13 osób, a 44 doznało obrażeń. Na skutek zmęczenia, zaśnięcia odnotowano również - 94 kolizje. Nadmierna prędkość to kolejna przyczyna. Na skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu miało miejsce 26 wypadków, w których 5 osób zginęło, a 41 doznało obrażeń. Z kolei na skutek wymuszenia pierwszeństwa przejazdu 1 osoba poniosło śmierć, a 21 doznało obrażeń.

Podczas codziennej służby policjanci dążą do poprawy bezpieczeństwa i podnoszenia świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tym razem swoje działania skierowaliśmy do kierowców z Ukrainy, którzy coraz częściej i liczniej odwiedzają Polskę. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w porozumieniu z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie oraz Krajowym Centrum BRD opracowali przewodnik przybliżający i wskazujący podstawowe przepisy ruchu drogowego w Polsce. Oprócz przybliżenia wybranych definicji poruszona została problematyka m.in.: ruchu pojazdów, dopuszczalnych prędkości, obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa, telefonów komórkowych i właściwego oświetlenia. Policjanci WRD KWP przypominają również kto jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli drogowej, w jakich okolicznościach można utracić prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, jakie dokumenty należy okazać podczas kontroli drogowej oraz jakie konsekwencje łączą się z jazdą w stanie nietrzeźwości. Poradnik jest rozdawany przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas odprawy. Można go również pobrać z naszej strony internetowej w zakładce - Informacje - Poradnik dla obywateli Ukrainy.

Wczoraj kolejne ulotki trafiły do kierowców, którzy wjechali na teren naszego województwa. Rozwaga i rozsądek na drodze, jazda zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być wyznacznikiem każdego kierowcy. Apelujemy i przypominamy o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze.

R.L.R.