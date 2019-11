Kurs pierwszej pomocy zamiast mandatu Data publikacji 21.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Prudniccy policjanci wspólnie ze strażakami przeprowadzili akcję, w trakcie której kierowcy naruszający przepisy ruchu drogowego, zamiast mandatu, uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV” realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku.

20 listopada, na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Lubrzą a Laskowicami funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku wraz ze strażakami KP PSP w Prudniku przeprowadzili działania edukacyjne, skierowane do kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. To właśnie kierowcy, jako uczestnicy ruchu drogowego, są często pierwsi na miejscu zdarzenia, a bierność do czasu przybycia służb ratunkowych powoduje utratę czasu, który jest bezcenny dla poszkodowanych.

Kierujący pojazdami, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, zamiast mandatu, kierowani byli do strażaków, którzy w praktyczny sposób udzielili instruktażu na fantomie oraz przekazali najważniejsze informacje z zakresu pierwszych czynności na miejscu wypadku drogowego. Ponadto otrzymali oni materiały edukacyjne, zawierające algorytm postępowania podczas wypadku drogowego wraz z instrukcją przeprowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Podczas akcji kierowcy zostali przebadani pod kątem trzeźwości oraz pozostawania pod wpływem narkotyków i innych niedozwolonych substancji. W ramach realizowanego projektu prudniccy policjanci zostali doposażeni w specjalistyczny sprzęt do badań trzeźwości oraz narkotesty.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

(KWP w Opolu / kp)