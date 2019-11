Mundurowi podzielili się tym, co mają najcenniejsze Data publikacji 21.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kcyni i z Nakła bez chwili wahania odpowiedzieli na apel o oddanie krwi dla 4-letniego Wiktorka z Łankowic, u którego lekarze zdiagnozowali białaczkę. Nie jest to jedyna inicjatywa, jaką starają się wspomóc chłopca w powrocie do zdrowia mundurowi.

U 4-letniego Wiktorka z Łankowic, gm. Kcynia, lekarze zdiagnozowali niedawno białaczkę. Kciuki za zdrowie chłopca trzyma wiele osób angażując się w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć.

Teraz chłopcu bardzo potrzebna jest krew, dlatego też miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowała zbiórkę tego najcenniejszego leku.

Wczoraj (20.11) na kcyński rynek, specjalnie dla Wiktora, przyjechał autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy.

Wiele osób przybyło pod kcyński ratusz by oddać „cząstkę siebie” dla chłopca. Wśród krwiodawców nie zabrakło także policjantów z Kcyni i Nakła. Mundurowi solidarnie oddali dla Wiktora to co mają najcenniejsze - krew.

Nie są to jedyne przedsięwzięcie, w które na rzecz chłopca włączają się policjanci.

Już teraz mundurowi zapraszają na festyn, który odbędzie się 1 grudnia br. w sali przy Zespole Szkół Technicznych w Kcyni. Podczas festynu będzie można oznakować swój rower, sprawdzić działanie alko- i narkogogli, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z „Polfinem”, maskotką kujawsko – pomorskiej Policji.

Wszystkich ludzi dobrego serca policjanci zachęcają do udziału w festynie. Wspólnie zawalczmy o zdrowie małego Wiktorka.