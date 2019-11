Oszuści w rękach policji Data publikacji 21.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szamotulscy kryminalni zatrzymali 6 osób, które mają związek z oszustwami na legendę. Kobieta, która oszukała mieszkankę powiatu szamotulskiego decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. Zatrzymani nieletni trafili do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli ponad 82 tysiące złotych, biżuterię oraz atrapę broni Ponadto jeden z nich posiadał przy sobie narkotyki.

9 sierpnia 2019 roku mieszkanka gminy Szamotuły odebrała telefon od kobiety podającej się za jej wnuczkę. Kobieta poinformowała 80-latkę, że spowodowała wypadek, w którym potrąciła kobietę i potrzebuje dużo pieniędzy na zapłatę kaucji, by uniknąć kary więzienia. Następnie oszustka przekazała telefon innej kobiecie, która poinformowała, że jest prokuratorem i jeśli nie zostanie wpłacona kaucja jej wnuczka trafi do więzienia. Pokrzywdzona miała czekać przy jednym z marketów na osobę, która zjawi się po odbiór pieniędzy. W umówionym miejscu seniorka przekazała kobiecie podającej się za prokuratora pieniądze w kwocie ponad 65 tysięcy złotych, po czym „pani prokurator” wsiadła do czekającej na nią taksówki i odjechała.

Szamotulscy kryminalni pracujący nad tą sprawą ustalili, że 12 listopada br. ci sami przestępcy dokonali kolejnego oszustwa na terenie Bydgoszczy. Na telefon pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna i podał się za funkcjonariusza Policji. Fałszywy policjant poinformował kobietę, że jej pieniądze w banku i w mieszkaniu są zagrożone. Oszust nakłonił pokrzywdzoną do spakowania w kopertę gotówki w kwocie 50 tysięcy złotych wraz z biżuterią. Kobieta zrobiła tak jak przekazał jej fałszywy funkcjonariusz, pozostawiła we wskazanym miejscu przy śmietniku wszystkie swoje kosztowności.

Policjanci z Szamotuł w końcu namierzyli sprawców oszustw i 13 listopada br. w jednym z hoteli w Bydgoszczy zatrzymali 6 osób mających związek z oszustwami. Zatrzymani to osoby pochodzenia romskiego w wieku od 15 do 21 lat. Ponadto trzy osoby nieletnie były poszukiwane w celu zatrzymania i doprowadzenia do Ośrodka Młodzieżowego i Domu Dziecka.

Przy zatrzymanych oszustach policjanci zabezpieczyli ponad 82 tysiące złotych, tysiąc euro, tysiąc dolarów, biżuterię oraz atrapę broni. Ponadto przy 21-latku mundurowi znaleźli marihuanę.

Trzy osoby nieletnie zostały umieszczone w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. 21-latek usłyszał zarzut za posiadanie środków odurzających za co mu grozi do 3 lat więzienia.

18-letnia kobieta i 15-letni mężczyzna usłyszeli zarzut oszustwa za co im grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Nieletni za popełnienie czynu karalnego będzie odpowiadał przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Wobec 18-latki sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Kobieta, która trafiła do aresztu w sierpniu br. podała się za panią prokurator i oszukała 80-letnią mieszkankę powiatu szamotulskiego na ponad 65-tysięcy złotych.

(KWP w Poznaniu / kp)