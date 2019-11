Policjanci zabezpieczyli podrobiony towar wartości ponad 1,2 mln złotych Data publikacji 22.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podrobione buty i zegarki posiadające oznaczenia znanych marek zabezpieczyli funkcjonariusze z wałbrzyskiej komendy zajmujący się przestępstwami gospodarczymi, którzy wspólnie z policjantami z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili przeszukania pod ustalonymi wcześniej adresami. Podróbki sprzedawane były w Internecie. Przedstawiciele prawni pokrzywdzonych firm wstępnie oszacowali wartość zabezpieczonych towarów na kwotę prawie 1,2 miliona złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mieszkaniec Wałbrzycha.

Wałbrzyscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zabezpieczyli ponad 200 par butów oraz prawie 40 zegarków opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Policjanci ustalili, że buty i zegarki wprowadzane były do obrotu za pośrednictwem portali internetowych. Przedstawiciele prawni pokrzywdzonych firm wstępnie oszacowali wartość zabezpieczonych towarów na kwotę prawie 1,2 mln zł. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 48-letni wałbrzyszanin.

Zgodnie z artykułem 305 ustawy o prawie własności przemysłowej za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 5 lat.

(KWP we Wrocławiu / kp)