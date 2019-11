Agresywny poszukiwany listem gończym zatrzymany przez dzielnicową Data publikacji 22.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ogromnym profesjonalizmem wykazała się dzielnicowa z Komisariatu I Policji w Gorzowie Wlkp., która podczas rozmowy w jednym z mieszkań w swoim rejonie służbowym zauważyła poszukiwanego listem gończym. Pomimo agresji i utrudniania czynności przez domowników, policjantka zatrzymała 20-latka. Do policyjnego aresztu trafił również ojciec, który usłyszał zarzuty.

O dzielnicowym zwykło mówić się, że jest to policjant pierwszego kontaktu. Jest on najbliżej ludzi i jednocześnie najbardziej związany z lokalną społecznością. To od niego zaczyna się rozwiązywanie problemów i szukanie porad, czy pomocy. Podobnie zapowiadał się kolejny dzień, gdy służbę w swoim rejonie zaczęła dzielnicowa Komisariatu I Policji w Gorzowie Wlkp.

Policjantka w jednym z mieszkań rozmawiała z lokatorką. W pewnym momencie zorientowała się, że w drugim pomieszczeniu ukrywa się 20-latek poszukiwany listem gończym. Kiedy chciała go zatrzymać, ten próbował uciec. Podczas zatrzymania zmagała się z agresją ze strony obecnych w mieszkaniu domowników. Ojciec poszukiwanego listem gończym 20-latka prawdopodobnie nie mógł pogodzić się z zatrzymaniem syna, który doskonale wiedział, że ten był poszukiwany.

Cała sytuacja była bardzo dynamiczna. Podczas tej trudnej interwencji wyszkolenie i doświadczenie wzięły górę i pomogły policjantce w sposób profesjonalny zachować się w trudnej sytuacji. O tym, co się zdarzyło powiadomiła również dyżurnego, który natychmiast na wskazany adres wysłał wsparcie.

Do sprawy zatrzymano agresywnego ojca i poszukiwanego listem gończym syna. 20-latek najbliższe kilkanaście miesięcy spędzi w Zakładzie Karnym za wcześniejsze kradzieże. Trafił tam w czwartek (21 listopada). Natomiast ojciec został przewieziony do policyjnego aresztu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wykonanie czynności procesowych i 51-latek usłyszał zarzut za wywieranie wpływu na funkcjonariusza publicznego. O dalszym losie obu zatrzymanych zdecyduje sąd.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)