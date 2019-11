Fikcyjne firmy i rzeczywiste przestępstwa Data publikacji 22.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w ramach realizacji swoich ustaleń, na terenie Małopolski zatrzymali trzech mężczyzn. Wszyscy związani są z oszustwami podatkowymi. W tej rozwojowej sprawie nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

zatrzymany mężczyzna

W środę kieleccy policjanci na terenie sąsiedniego województwa zatrzymali trzech mężczyzn. 59-latek – tak zwany „słup”, oficjalnie prowadzący działalność gospodarczą. Dwaj pozostali to 62-letni szef grupy i jego 52-letni wspólnik. Początek przestępczego procederu notuje się już kilka lat wcześniej. Działalność szajki polegała na zakładaniu firm rejestrowanych na tak zwane „słupy”. Przedsiębiorstwa zajmowały się obrotem granulatem plastiku, który kupowany był z różnych miejsc w Europie w ramach Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W ten sposób przedsiębiorca zobowiązany był do zapłaty należnego podatku dopiero po sprzedaży granulatu. Jak można się domyślać, to właśnie wielokrotne unikanie tego obowiązku doprowadziło do znacznego uszczuplenia budżetu państwa. Na chwilę obecną straty z tytułu niezapłaconych podatków szacuje się na poziomie 9 milionów złotych. Sprawa jest rozwojowa, dotyczy kilkunastu fikcyjnych firm, za pośrednictwem których realizowano przestępczy proceder. Wczoraj zatrzymani usłyszeli zarzuty, w grę wchodzi m. in. udział w grupie przestępczej i przywłaszczanie pieniędzy publicznych. Tego samego dnia sąd zdecydował o areszcie 62 i 52-latka na 3 miesiące. Mężczyźni mogą trafić do więzienia nawet na kilkanaście lat, a w tej wielowątkowej i rozwojowej sprawie nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

