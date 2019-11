„Postaw na odblask, odblask to jest gwarancja Twojego bezpieczeństwa na drodze” Data publikacji 22.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Jesienno-zimowa aura nie ułatwia poruszania się po dolnośląskich drogach. Pogarszające się warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmrok czy coraz niższe temperatury potęgują zagrożenia z jakimi muszą mierzyć się użytkownicy dróg. W sposób szczególny dotyczy to niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy są grupą bardzo narażoną na uczestniczenie w wypadkach komunikacyjnych, w wyniku których często odnoszą poważne obrażenia. Dlatego tak ważne jest, aby piesi i rowerzyści mieli świadomość, jak wielki wpływ na własne bezpieczeństwo mają oni sami. Stosując się do obowiązujących przepisów, zakładając elementy odblaskowe i zachowując rozwagę na drodze, mogą wyeliminować wiele zagrożeń, jakie czyhają na nich w ruchu ulicznym.

Policjanci, pełniąc codziennie służbę na drogach, zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze często spotykają się z sytuacjami, kiedy pieszy czy rowerzysta nie posiadają żadnych elementów odblaskowych. Osoby te są wówczas słabo widoczne dla kierowców, którzy dostrzegając ich w ostatniej chwili, nie są w stanie właściwie i odpowiednio wcześnie zareagować. W takich przypadkach najczęściej dochodzi do tragedii.

Dlatego tak ważne jest, aby BYĆ WIDOCZNYM. Osoba ubrana w odzież o stonowanych ciemnych kolorach bez elementów odblaskowych jest widoczna z odległości zaledwie około 40 metrów. Natomiast pieszego mającego odblaski można dostrzec nawet z odległości ponad 150 metrów. W sytuacji, gdy pędzący kierowca ma sekundy na reakcję w przypadku pojawienia się na jego drodze przeszkody, te metry mają kolosalne znaczenie. Pamiętać należy, że pieszy czy rowerzysta w konfrontacji z pojazdem nie ma praktycznie żadnych szans. Niestety wiele osób nie stosuje się do przepisów w tym zakresie, narażając tym samym swoje życie i zdrowie. Musimy pamiętać, że bycie widocznym równa się temu, że jesteśmy bardziej bezpieczni.

Nasze bezpieczeństwo jest w głównej mierze zależne od nas samych.

Oczywiście stosowanie elementów odblaskowych nie wyczerpuje zachowań, dzięki którym niechronieni uczestnicy ruchu drogowego mogą zadbać o własne bezpieczeństwo. Policjanci przypominają pieszym, że przez jezdnię należy przechodzić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, stosować się do sygnalizacji świetlnej, a jeżeli jej nie ma, to uważnie rozejrzeć się, czy możemy bezpiecznie wejść na drogę. Rozwaga może uratować nam życie, natomiast pośpiech doprowadzić do tragedii.

Rowerzyści muszą pamiętać nie tylko o prawidłowym oświetleniu jednośladu, ale też o poruszaniu się po ścieżkach do tego wyznaczonych. Jeżeli takowych nie ma, to należy zachować rozsądek podczas przemieszczania się po jezdni. „Mieć oczy dookoła głowy” to w tym przypadku trafne stwierdzenie.

Do działań dolnośląskich funkcjonariuszy, którzy każdego dnia starają się dbać o bezpieczeństwo osób poruszających się po drogach województwa, po raz kolejny dołączył wybitny językoznawca — prof. dr hab. Jan Miodek, który w krótkim spocie mówi o tym, jak ważne jest stosowanie „odblasków”. Apeluje do wszystkich pieszych o zakładanie elementów odblaskowych, ponieważ to gwarancja bycia widocznym i bezpiecznym na drodze.

(KWP we Wrocławiu/js)

