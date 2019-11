Nagroda za debiut kulturalny roku powędrowała do policjanta Data publikacji 22.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. sztab. Aleksander Sowa z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Opola za debiut kulturalny roku. Nagrody przyznawano w siedmiu kategoriach, w tym dwóch nowych - za debiut kulturalny i za wydarzenie kulturalne w mieście. Właśnie w tej pierwszej kategorii nasz kolega nie miał sobie równych. Wielkie brawa i gratulacje Olku!

Coroczne wyróżnienia przyznawane są opolskim artystom za zasługi w dziedzinie kultury. Do nagrody za wybitne zasługi w dziedzinie kultury w tym roku nominowane były 42 osoby. Nagrody dla ludzi kultury przyznawali między innymi Prezydent Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola Pan Aleksander Iszczuk i Dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki Pan Rafał Poliwoda.

Sierż. sztab. Aleksander Sowa pełni służbę w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu od 2012 roku. Jako policjant IV plutonu bierze udział w zabezpieczaniu imprez masowych i wydarzeń sportowych. Jest również kierowany do służby patrolowej i do poszukiwań, np. osób zaginionych. Wielokrotnie reprezentował również nasz garnizon w Pododdziale Reprezentacyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w trakcie świąt i wydarzeń państwowych.

fot. Rafał Mielnik

Jednak Aleksander Sowa to nie tylko funkcjonariusz opolskiego garnizonu policji. Od 2005 roku, od pierwszej wydanej książki, to przede wszystkim autor książek, m. in. powieści obyczajowych, poradników selfpublishingu i motoryzacyjnych czy też tych dotyczących awiacji.

Najbardziej znany jest jako autor powieści kryminalnych. Jego "astronomiczna" seria – ,,Era Wodnika", ,,Punkt Barana" i ,,Gwiazdy Oriona" – opowiada o losach policjanta Emila Stompora. Seria cieszy się uznaniem czytelników.

Wielokrotnie wyróżniony i nagrodzony w przeróżnych plebiscytach - jego ostatnia książka została ogłoszona "Najlepszą książką na lato 2019" portalu granice.pl. W książkach Aleksandra przewijają się jego zainteresowania i hobby. Jako policjant patrzy krytycznym i zawodowym okiem na swoje historie. Czytelnicy doceniają rzetelność i wiarygodność jego powieści.

Sam autor przyznaje, że cieszy się dużym wsparciem swoich przełożonych, kolegów z pracy oraz rodziny. Ma wśród nich wielu czytelników i fanów, którzy dopytują o dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Aleksander zdradził, że pracuje nad kontynuacją losów swojego policyjnego bohatera.