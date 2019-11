Rekordowa ilość nielegalnego tytoniu zabezpieczona przez łódzkich policjantów Data publikacji 22.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej w jednym z domów na terenie dzielnicy Widzew zabezpieczyli tytoń i papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Łączna wartość nielegalnych towarów została oszacowana na około pół miliona złotych. Zatrzymano trzy osoby, które odpowiedzą za paserstwo akcyzowe.

20 listopada 2019 roku monitorując środowisko przestępcze policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi uzyskali informację na temat grupy osób zajmujących się wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Kontrabanda miała się znajdować w jednym z domów na łódzkim Widzewie. Funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres, gdzie zastali trzy osoby podejrzewane o udział w przestępczym procederze. Przeszukanie terenu posesji potwierdziło ustalenia policjantów. Kryminalni zabezpieczyli łącznie ponad 108 kilogramów tytoniu i prawie 21 tysięcy paczek papierosów niewiadomego pochodzenia. Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru wstępnie szacowana jest na kwotę około pół miliona złotych. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 42 i 56 lat oraz 51-letnią kobietę, obecnych na miejscu. Zatrzymani, z których najstarszy notowany był w przeszłości za inne przestępstwa, usłyszeli zarzuty paserstwa akcyzowego. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

(KWP w Łodzi/js)