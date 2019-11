Policyjna gala Mistrzów Sportu Powrót Generuj PDF Drukuj Uhonorowanie najlepszych policyjnych sportowców na stałe weszło do kalendarza imprez organizowanych pod koniec każdego roku przez Komendę Główną Policji. Tym razem - z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej - wyróżniono stu policjantów i pracowników Policji, którzy osiągnęli poziom mistrzowski w wybranych przez siebie dyscyplinach.

22 listopada br. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Krasiński wyróżnili stu najlepszych, policyjnych sportowców. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Krzysztof Golwiej, Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron, Prezes Polskiego Związku Kickboxingu Piotr Siegoczyński, Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski, Dyrektor Sportowy PZPN Stefan Majewski, Prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki, Sekretarz Polskiego Związku Bokserskiego Cezary Jedliński oraz medaliści Igrzysk Olimpijskich.

Galę rozpoczęła "rozmowa" red. Michała Zawadzkiego z redakcji sportowej TVP i Andrzeja Strejlaua, legendarnego trenera polskich piłkarzy - obydwaj panowie założyli słuchawki i mikrofony jak podczas transmisji imprez sportowych i w taki sposób zaprosili wszystkich na uroczystość, prowadząc dialog w telewizyjnym stylu. Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Krasiński, który powiedział, że jest dla niego ogromnym zaszczytem, iż w roku setnego jubileuszu Polskiego Komitetu Olimpijskiego mogą gościć przedstawicieli instytucji, która tak samo obchodzi sto lat. Podkreślił, że związki między komitetem a policją trwają od bardzo dawna i podziękował za wkład, jaki w polski sport wniosła ta formacja. Z tej okazji uhonorował Komendanta Głównego Policji medalem stulecia PKOI. Szef Policji zrewanżował się pamiątkowym kaflem, jakich równe sto wyprodukowała z okazji setnej rocznicy powstania Policji Państwowej fabryka Paradyż SA.

Najdłużej trwała ceremonia wręczania wyróżnień policyjnym sportowcom, którzy stawili się w galowych mundurach - prócz, co zrozumiałe, dwojga pracowników cywilnych. Na ekranie prezentowano krótkie informacje o każdym z nich, a osiągnięcia mogły budzić prawdziwy podziw, gdyż wśród wyróżnionych byli także mistrzowie świata i Europy. Po ceremonii głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który powiedział m.in.:

- Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogłem dziś stanąć tu przed Wami. Mam dla Was ogromny szacunek i uznanie, ponieważ odnosicie ogromne sukcesy. To dzięki Wam obywatele wiedzą, że nie tylko służymy, ale mamy też swoje pasje i takich ludzi jest w polskiej Policji naprawdę mnóstwo i że są to wspaniali ludzie. Zawsze powtarzam, że właśnie największym kapitałem naszej formacji są ludzie którzy w niej pracują i pełnią służbę, a Wy jesteście tego twierdzenia najlepszymi ambasadorami. Na całym świecie prezentujecie najwyższy sportowy poziom, nosząc policyjny mundur. Jesteśmy z Was wszyscy ogromnie dumni.

Policyjnym sportowcom podziękował także podinsp. Andrzej Szary z Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów.

Podczas gali wyróżniono również też czwórkę policyjnych raperów, którzy niedawno nagrali teledysk do utworu "Dumny z bycia psem". W ciągu niewielu dni osiągnął liczbę ponad 800 tys. wyświetleń. Nagrali go w czasie wolnym od służby, ale przekazują w nim treści popularyzujące zawód policjanta widziany oczami funkcjonariuszy pełniących najcięższą służbę na ulicach polskich miast i wsi. Ewentualny dochód przekazują na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na koniec wszyscy obecni wysłuchali recitalu piosenkarki Magdaleny Tul, znanej m.in. z telewizyjnego programu "Jaka to melodia".

