"Dumny z bycia psem" Powrót Generuj PDF Drukuj Dziesięć dni temu w internecie nastąpiła premiera teledysku "Dumny z bycia psem". Film na kanale YouTube ma już ponad 760 tys. odsłon. Klip w rytmie rap jest hitem wśród policjantów, bo jest o policjantach i nakręcili go policjanci. Dziś podczas uroczystego spotkania z setką najlepszych policyjnych sportowców w 100-lecie Powołania Polskiej Policji Państwowej, które odbyło się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, film zaprezentowano publicznie. Na scenie pojawili się jego autorzy. Brawa dostali na stojąco.

„Dumny z bycia Psem” to niezależny projekt czterech policjantów, zrealizowany w czasie wolnym od służby. Ideą stworzenia piosenki oraz teledysku było budowanie pozytywnego wizerunku Policji jako formacji, w której służą ludzie z pasją. Autorami i wykonawcami tekstu są czynni policjanci: asp. sztab. Piotr Chwastowski – „811811” – prowadzący kanał i profil „Psy Dają Głos (I zwrotka), asp. sztab. Wojciech Szerejko „Szary” – autor pierwszego, kultowego policyjnego utworu „Prewencja Olsztyn” (II zwrotka), sierż. sztab. Szymon Głuszek prowadzący profil „Nawet z narażeniem życia” (refreny) i Sierżant Bagieta – największy policyjny youtuber (III zwrotka), który mimo rosnącej popularności, pragnie pozostać anonimowy.

Teledysk "Dumny z bycia psem" widział także Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który po sportowej gali spotkał się z wykonawcami utworu.

– W mojej ocenie zrobiliście świetną robotę dla promocji naszej służby, trudów i tego, jak ona wygląda. W krótkiej formie pokazaliście szerokie spektrum naszej działalności, zagrożeń, które na co dzień występują w naszej służbie, ale też świetnie wypromowaliście Policję. Pokazaliście, jak jest ona ważna i potrzebna, by zapewniać jedną z podstawowych naszych potrzeb każdego z nas, czyli bezpieczeństwo. Pokazaliście też w piękny sposób, jak trudna jest to służba i odpowiedzialna. Otworzyliście oczy młodym ludziom, bo do nich ten gatunek muzyki jest adresowany. Przekonuje ich, że warto jest wstąpić w nasze szeregi, po to, by pełnić tą służbę tak potrzebną wszystkim Polakom. Bardzo jestem wdzięczny i z ogromnym szacunkiem odnoszę się do tego, co zrobiliście - powiedział szef Policji.

Autorzy i wykonawcy teledysku "Dumny z bycia psem" podkreślają, że głównym celem jest wspieranie tych, którzy doświadczyli tragedii związanej z utratą bliskiego – funkcjonariusza Policji.

– To właśnie dla nich powołana jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach – mówi asp. sztab. Piotr Chwastowski. – My nie czerpiemy z projektu żadnego dochodu. Wszystkie ewentualne dochody czy też darowizny przekazywane będą w całości dla Fundacji: Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167 http://www.fundacjapolicja.pl/

